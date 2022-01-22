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Bild узнал об отставке командующего ВМС ФРГ после высказывания о Крыме

Bild: командующий ВМС ФРГ ушел в отставку после слов о том, что «Крым не вернуть»
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Глава военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах ушел в отставку после своих слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом 22 января пишет Bild.

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Накануне Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт».

Согласно сведениям издания, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку Шёнбаха.

По информации Bild, на должности главы ВМС его заменит контр-адмирал Ян Кристиан Каак, заместитель Шенбаха.

Каак имеет долгую карьеру в бундесвере. В 2016 году он возглавил силы операции «Аталанта» в качестве командующего — миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством.

Шёнбах указал, что Крым никогда не вернется в состав Украины ранее, 21 января. После этого министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В ответ на это МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха, а позднее в ведомство была вызвана посол Германии Анка Фельдгузен.

Причиной вызова дипломата стала и позиция Берлина по предоставлению Киеву оружия — Германия запретила Эстонии осуществлять поставки Украине вооружений немецкого происхождения.

О недовольстве словами Шёнбаха в минобороны и МИД Германии узнало Der Spiegel. По словам источников издания, глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт позвонила по видеосвязи генеральному инспектору вооруженных сил ФРГ Эберхарду Цорну и консультанту по связям с общественностью.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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