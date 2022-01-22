В МИД Украины потребовали опровержения слов главы ВМС ФРГ о Крыме

МИД Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме. Об этом сообщил в субботу, 22 января, пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко.

В частности, Шёнбах отмечал, что принадлежность полуострова России — «это факт». По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шёнбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», — написал Николенко в своем Facebook.

При этом он указал на требование МИД Украины к правительству Германии публично отказаться от заявлений командующего ВМФ. По словам Николенко, такие высказывания поощряют суверенитет и территориальную целостность Украины и стимулируют усилия по деэскалации ситуации в области безопасности в Европе.

Ранее, 19 января, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России. Спустя два дня премьер-министр Словакии Эдуард Хегер отметил, что страна находится в числе государств, не признающих присоединения полуострова к РФ.

8 января политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав страны. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.