Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Мир
В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Общество
В Петербурге остановили работу 20 работавших без QR-кодов ресторанов
Мир
МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России
Общество
Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Мир
Посол Украины заявил о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
Общество
В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек
Сюжет:

В МИД Украины потребовали опровержения слов главы ВМС ФРГ о Крыме

МИД Украины: Берлин должен опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме. Об этом сообщил в субботу, 22 января, пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко.

В частности, Шёнбах отмечал, что принадлежность полуострова России — «это факт». По его словам, Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шёнбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», — написал Николенко в своем Facebook.

При этом он указал на требование МИД Украины к правительству Германии публично отказаться от заявлений командующего ВМФ. По словам Николенко, такие высказывания поощряют суверенитет и территориальную целостность Украины и стимулируют усилия по деэскалации ситуации в области безопасности в Европе.

Ранее, 19 января, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России. Спустя два дня премьер-министр Словакии Эдуард Хегер отметил, что страна находится в числе государств, не признающих присоединения полуострова к РФ.

8 января политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав страны. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022