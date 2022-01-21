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Премьер Словакии осудил вице-премьера за критику санкций против РФ

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 21 января раскритиковал слова вице-премьера и главы минэкономики страны Рихарда Сулика, который заявил о том, что «санкции в отношении РФ приносят только вред».

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Ранее Сулик сказал, что некоторые словацкие экспортеры пострадали от санкций в отношении России. Кроме того, он отметил, что «россияне Крым [Украине] в любом случае не вернут». Поэтому, подчеркнул вице-премьер, необходимо развивать отношения с РФ.

Хегер, в свою очередь, напомнил, что Словакия находится в числе стран, не признающих присоединения полуострова к РФ.

«Словакия еще при правительстве премьера Роберта Фицо присоединилась к странам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции в отношении РФ. Это официальная линия внешней политики Словакии, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов кабмина», — говорится в его заявлении на сайте газеты Pravda.

Вместе с тем премьер отметил, что правительство Словакии не будет предпринимать никакие действия, «которые оправдывали бы грубое нарушение международного права и разбивали бы коалицию стран, осуждающих действия РФ».

8 января политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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