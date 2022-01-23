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Посол Украины оценил отставку главы ВМС ФРГ из-за слов о Крыме

Посол Украины Мельник назвал отставку главы ВМС Германии из-за слов о Крыме недостаточной
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Отставка главы военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирала Кай-Ахим Шёнбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, недостаточна. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

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По его словам, высказывание Шёнбаха ставит под сомнение международный авторитет Германии.

«Мы приветствуем тот факт, что господин Шёнбах предложил свою отставку, однако скандал оставляет кучу осколков и массово ставит под сомнение международный авторитет и надежность Германии — не только с украинской точки зрения», — приводит слова Мельника газета Welt.

Мельник подчеркнул, что слова Шёнбаха «поставили всю украинскую общественность в глубокое потрясение», так как украинцы вспомнили об «ужасах нацистской оккупации с этим снисходительным отношением, когда с украинцами обращались как с недочеловеками».

В воскресенье глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил появившиеся в СМИ данные об уходе со своего поста. Он назвал свой комментарии по поводу Крыма бездумными.

Днем ранее он выразил мнение по поводу необратимости факта принадлежности Крыма России. Также он подчеркнул, что Крым никогда больше не вернется в в состав Украины.

После этого МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что это отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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