Пушков оценил отставку главы ВМС ФРГ из-за слов о принадлежности Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков 22 января оценил отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха. Причиной стало высказывание вице-адмирала о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.

Пушков заявил, что это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО.

«Куда лучше нести ахинею о «великой истории» Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется. Нужна не оценка реальности, а идеологическая догма, востребован не здравый анализ, а обслуживание линии глобальной «либеральной партии», — написал парламентарий в Telegram.

Он отметил, что Шенбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Ранее в воскресенье глава военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил ранее появившиеся в СМИ данные об уходе со своего поста после заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт».

На следующий день в МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

О недовольстве словами Шёнбаха в минобороны и МИД Германии узнало Der Spiegel. По словам источников издания, глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт позвонила по видеосвязи генеральному инспектору вооруженных сил ФРГ Эберхарду Цорну и консультанту по связям с общественностью.

Ранее, 22 января, Алексей Пушков назвал удивительным по своему невежеству высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о нашествиях «монголов и татар» на Украину. По словам Пушкова, он не удивится, если Трасс действительно считает, что Украина существовала во времена монголо-татарского нашествия, поскольку для западных политиков современности истинность исторических фактов «не имеет значения».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.