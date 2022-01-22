Пушков назвал удивительными по невежеству слова главы МИД Британии

Высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о нашествиях «монголов и татар» на Украину удивительно по своему невежеству и является закономерным. Соответствующее заявление сделал в субботу, 22 января, российский сенатор Алексей Пушков.

«Удивительное по невежеству высказывание главы МИД Британии об Украине, которая точно получила эту должность не за знание истории и внешней политики, вовсе не ошибка. Это новая закономерность. Она объясняется просто — отсутствием внятной картины истории и сплошными штампами и идеологемами в голове», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, он не удивится, если Трасс действительно считает, что Украина существовала во времена монголо-татарского нашествия, поскольку для западных политиков современности истинность исторических фактов «не имеет значения».

«Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе», — уточнил сенатор.

Он добавил, что любой предшественник Трасс не назвал бы Украину страной с великой историей, а «догадывался, что такой страны просто не было в XIII–XV веках».

Днем ранее глава британского внешнеполитического ведомства на выступлении в аналитическом центре Институт Лоуи в Сиднее заявила, что Украина — гордая страна с многовековой историей, поскольку украинцы «знавали нашествия и раньше — от монголов до татар, они страдали от голода, устроенного государством».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, задалась вопросом в Telegram о наименовании учебного заведения, которое выдало диплом главе МИД Великобритании.

Она также поинтересовалась у британской коллеги о том, сколько, на ее взгляд, прошло времени между двумя вторжениями — монголов и татар.

Накануне генерал-полковник, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил о необходимости восстановить «правдивое», «историческое» название Украины. По его словам, государство должно называться Русь-Украина.

22 декабря 2021 года экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что Россию и СССР придумали украинцы. По его мнению, создателями Российской империи были выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа.