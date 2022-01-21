Захарова высмеяла заявление главы МИД Великобритании об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 21 января, поинтересовалось, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс диплом.

Таким образом Захарова оценила заявление Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар».

«Три вопроса британскому дипломату от российских коллег: Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» — задалась вопросом Захарова в Telegram.

Накануне генерал-полковник, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил о необходимости восстановить «правдивое», «историческое» название Украины. По его словам, государство должно называться Русь-Украина.

22 декабря 2021 года экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что Россию и СССР придумали украинцы. По его мнению, создателями Российской империи были выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа.