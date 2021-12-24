В Киеве назвали украинцев создателями России и СССР

Россию и СССР придумали украинцы, а Российская империя обязана своей историей гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе. Об этом заявил в четверг, 22 декабря, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Мы авторы этих двух империй», — подчеркнул Арестович в эфире YouTube-канала Politeka.

По словам советника главы офиса украинского лидера, в Советском Союзе было очень много героев с фамилией, оканчивающейся на «-енко». Тогда как в лучшие годы, как отметил Арестович, СССР руководил «днепропетровский клан».

При этом он обратил внимание на то, что создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и Мазепа. Последний в свою очередь известен тем, что предал царя Петра I, после чего перешел на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны.

Ранее, 10 декабря, на Украине депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и Зеленскому с требованием официально переименовать РФ в «Московию». По мнению львовских законодателей, так будет «восстановлена историческая справедливость».

В октябре глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе историческое наследие Украины. Как он отметил, в исторических документах название Русь не применяется ни к Новгороду, ни к Суздалю. Этим словом обозначали территории нынешней центральной Украины.