Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Политтехнолог назвал заявления о войсках РФ на границе с Украиной попыткой саботажа
Общество
Правительство внесло рисдиплам в перечень важных лекарств
Общество
Путин заявил о необходимости проработать вопрос с надбавками ученым на Севере
Происшествия
Военный грузовик и бензовоз столкнулись в Москве
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м
Мир
В Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Мир
Прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене
Интернет
Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 млрд рублей
Мир
Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать гаджеты компании
Общество
Путин заявил о необходимости выполнить все планы по нацпроектам за три года
Сюжет:

В Киеве назвали украинцев создателями России и СССР

Советник главы офиса Зеленского: Россию и СССР придумали украинцы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россию и СССР придумали украинцы, а Российская империя обязана своей историей гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе. Об этом заявил в четверг, 22 декабря, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Мы авторы этих двух империй», — подчеркнул Арестович в эфире YouTube-канала Politeka.

30 лет в одиночестве: как изменились постсоветские страны
«Известия» сравнили основные экономические и демографические показатели бывших советских республик и ныне независимых государств

По словам советника главы офиса украинского лидера, в Советском Союзе было очень много героев с фамилией, оканчивающейся на «-енко». Тогда как в лучшие годы, как отметил Арестович, СССР руководил «днепропетровский клан».

При этом он обратил внимание на то, что создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и Мазепа. Последний в свою очередь известен тем, что предал царя Петра I, после чего перешел на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны.

Ранее, 10 декабря, на Украине депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и Зеленскому с требованием официально переименовать РФ в «Московию». По мнению львовских законодателей, так будет «восстановлена историческая справедливость».

В октябре глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе историческое наследие Украины. Как он отметил, в исторических документах название Русь не применяется ни к Новгороду, ни к Суздалю. Этим словом обозначали территории нынешней центральной Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021