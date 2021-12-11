Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России
Экономика
Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России
Политика
Песков подчеркнул отсутствие намерений у России вторгаться на Украину
Происшествия
Пассажиры запечатлели экстренную посадку самолета в Шереметьево
Мир
Байден рассказал о желаниях лидеров «поменяться с ним местами»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Мир
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию

Львовские депутаты предложили раде переименовать Россию в «Московию»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием официально переименовать Российскую Федерацию в «Московию». Голосование транслировалось 10 декабря на канале облсовета Львова в YouTube.

Наше всё: как Крым стал республикой
Столетие полуострова в новой России

В зале раздался смех, после того, как один из депутатов назвал документ фундаментальным. Однако спикер законодательного органа Ирина Гримак поддержала выступавшего. Из 84 депутатов поддержали документ 59 парламентариев. одобрить обращение получилось лишь со второго раза.

Как уточняется, депутаты Львовского областного совета обращаются к президенту и Верховной раде с требованием использовать название «Московия» вместо названий Россия или Российская Федерация на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины. По мнению львовских законодателей, так будет «восстановлена историческая справедливость».

«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», — отмечается в постановлении.

Документ направят на рассмотрение Зеленскому и раде. Как уточняет «Газета.Ru», в проекте также подчеркивается, что изменение названия Московского царства на Россию является «серьезным вызовом идентичности украинского народа».

В октябре глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе историческое наследие Украины. Как он отметил, в исторических документах название Русь не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали. Этим словом обозначали территории нынешней центральной Украины.

Поскольку у Украины не было политической государственности, поэтому она не оказала сопротивление попыткам России присвоить историю, полагает историк.

В августе советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он убежден, что у России следует отобрать бренд «русских». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронично оценив данное высказывание, предложила переименовать Украину в Укрусь.

Сомнительные заявления об исторических фактах звучат от представителей Украины регулярно.

Так, в июле Зеленский в ходе поздравления украинцев с Днем Крещения Руси заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а Крым — ее «ребенок». При этом он призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Киевской Руси.

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021