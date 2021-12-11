Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию

На Украине депутаты Львовского областного совета одобрили постановление с обращением к Верховной раде и президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием официально переименовать Российскую Федерацию в «Московию». Голосование транслировалось 10 декабря на канале облсовета Львова в YouTube.

В зале раздался смех, после того, как один из депутатов назвал документ фундаментальным. Однако спикер законодательного органа Ирина Гримак поддержала выступавшего. Из 84 депутатов поддержали документ 59 парламентариев. одобрить обращение получилось лишь со второго раза.

Как уточняется, депутаты Львовского областного совета обращаются к президенту и Верховной раде с требованием использовать название «Московия» вместо названий Россия или Российская Федерация на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины. По мнению львовских законодателей, так будет «восстановлена историческая справедливость».

«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», — отмечается в постановлении.

Документ направят на рассмотрение Зеленскому и раде. Как уточняет «Газета.Ru», в проекте также подчеркивается, что изменение названия Московского царства на Россию является «серьезным вызовом идентичности украинского народа».

В октябре глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе историческое наследие Украины. Как он отметил, в исторических документах название Русь не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали. Этим словом обозначали территории нынешней центральной Украины.

Поскольку у Украины не было политической государственности, поэтому она не оказала сопротивление попыткам России присвоить историю, полагает историк.

В августе советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он убежден, что у России следует отобрать бренд «русских». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронично оценив данное высказывание, предложила переименовать Украину в Укрусь.

Сомнительные заявления об исторических фактах звучат от представителей Украины регулярно.

Так, в июле Зеленский в ходе поздравления украинцев с Днем Крещения Руси заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а Крым — ее «ребенок». При этом он призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Киевской Руси.

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.