Экс-глава СБУ предложил новое «историческое» название для Украины
Необходимо восстановить «правдивое», «историческое» название Украины. Об этом сообщил генерал-полковник, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала «Наш».
«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — заявил Смешко.
По словам экс-главы СБУ, слова Россия и Русь неравнозначны, как и слова «российский» и «русский».
Ранее украинские политики уже выступали с подобными инициативами. Так, 22 декабря, Львовский облсовет направил Зеленскому и Верховной раде обращение о переименовании России в «Московию».
Как считают украинские депутаты, РФ последние несколько сотен лет якобы неправомерно пользуется названием «Россия», которое, по их словам, было украдено.
В ответ глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил украинским депутатам переименовать Евросоюз в Священную Римскую империю, государство, существовавшее с X по XII век и объединявшее королевства Бургундия и Германия, а также ряд итальянских княжеств. Как указал Аксенов, учитывая историческое значение Священной Римской империи для европейской государственности, подобное переименование было бы правильным в рамках логики, предложенной украинскими политиками.
31 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь.
Так она ответила на заявление ныне экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявлял о необходимости сменить название страны на Русь-Украина.
В тот же день Арестович заявил, что у России следует отобрать бренд «русские». По его словам, Украина — это и есть Русь, в то время как Россия «с натяжкой может претендовать» на это звание.