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Экс-глава СБУ предложил новое «историческое» название для Украины

Экс-глава СБУ Смешко предложил переименовать Украину в Русь-Украину
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Необходимо восстановить «правдивое», «историческое» название Украины. Об этом сообщил генерал-полковник, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала «Наш».

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«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — заявил Смешко.

По словам экс-главы СБУ, слова Россия и Русь неравнозначны, как и слова «российский» и «русский».

Ранее украинские политики уже выступали с подобными инициативами. Так, 22 декабря, Львовский облсовет направил Зеленскому и Верховной раде обращение о переименовании России в «Московию».

Как считают украинские депутаты, РФ последние несколько сотен лет якобы неправомерно пользуется названием «Россия», которое, по их словам, было украдено.

В ответ глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил украинским депутатам переименовать Евросоюз в Священную Римскую империю, государство, существовавшее с X по XII век и объединявшее королевства Бургундия и Германия, а также ряд итальянских княжеств. Как указал Аксенов, учитывая историческое значение Священной Римской империи для европейской государственности, подобное переименование было бы правильным в рамках логики, предложенной украинскими политиками.

31 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь.

Так она ответила на заявление ныне экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который заявлял о необходимости сменить название страны на Русь-Украина.

В тот же день Арестович заявил, что у России следует отобрать бренд «русские». По его словам, Украина — это и есть Русь, в то время как Россия «с натяжкой может претендовать» на это звание.

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