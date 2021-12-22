Львовский облсовет направил Зеленскому обращение о переименовании РФ в «Московию»

Львовский облсовет направил Зеленскому и Верховной раде обращение о переименовании России в «Московию». Об этом сообщается на сайте облсовета.

В документе указано, что РФ последние несколько сотен лет якобы неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием «Россия».

Депутаты напомнили главе государства, что после нескольких побед над Швецией и заключения Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721 года, Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором.

«На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII веков не отражена такая страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария», — говорится в тексте обращения.

Постановление с обращением к раде и Зеленскому с требованием официально переименовать РФ депутаты из Львовского областного совета одобрили 11 декабря.

В проекте также подчеркивается, что изменение названия Московского царства на Россию является «серьезным вызовом идентичности украинского народа».

В октябре глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия якобы присвоила себе историческое наследие Украины. Как он отметил, в исторических документах название Русь не применяется ни к Новгороду, ни к Суздалю. Этим словом обозначали территории нынешней центральной Украины.

Поскольку у Украины не было политической государственности, она не оказала сопротивление попыткам России «присвоить» историю, полагает Дробович.