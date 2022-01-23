Читатели Welt оценили уход с поста главы ВМС ФРГ из-за слов о Крыме

Читатели немецкого издания Welt 22 января оценили уход с поста командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха после высказывания о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.

В частности, некоторые из комментаторов заявили, что отставка командующего ВМС «сродни подхалимству перед Украиной».

«Германия не может опуститься еще ниже <...> То, как относятся к критически мыслящим военным офицерам, больше напоминает национал-социализм», — написал один из пользователей.

Другие задались вопросом, почему высокопоставленному адмиралу и военно-морскому инспектору не разрешается высказывать свое мнение по текущим политическим вопросам.

«Как гражданину в форме, человеку разрешается иметь мнение, отличное от официальной позиции федерального правительства, если оно основано на демократии и не ставит под сомнение свободный демократический базовый порядок. С этой точки зрения увольнение вице-адмирала Шёнбаха было нецелесообразным, контрпродуктивным и совершенно неприемлемым в условиях демократии», — сделал вывод другой комментатор.

По мнению некоторых читателей газеты, «авторитет Германии пойдет коту под хвост, если в стране будут перепрыгивать через каждую палку, которую протягивают». Жители Германии подчеркнули, что не хотели бы допустить вмешательства Украины в дела своей страны.

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт», и Крым никогда не вернется в состав Украины.

22 января в МИД Украины потребовали от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В тот же день Шёнбах попросил федерального министра обороны немедленно освободить его от обязанностей командующего и инспектора ВМС Германии. Он уточнил, что данный шаг необходим для предотвращения ущерба от его слов ВМС Германии, бундесверу и Федеративной Республике Германия.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что это отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.