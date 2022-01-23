Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Оттаву» в матче НХЛ
Мир
Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT из-за Украины
Общество
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины
Общество
Врач назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона»
Мир
Турецкую журналистку арестовали за оскорбление Эрдогана
Мир
СМИ сообщили об утечке раствора для создания опоры под «Фукусимой»
Наука
Рогозин сообщил о тысячах заказов в РФ на двигатели для спутников
Мир
На протест против COVID-пропусков во Франции вышли почти 40 тыс. человек
Мир
Сербия планирует купить у РФ два вертолета Ка-32 для тушения пожаров
Сюжет:

Читатели Welt оценили уход с поста главы ВМС ФРГ из-за слов о Крыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкого издания Welt 22 января оценили уход с поста командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха после высказывания о том, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.

Стресс-тест: как Сергей Лавров приглашал австрийского главу МИДа в Крым
А тот не имел ни желания, ни возможности поехать

В частности, некоторые из комментаторов заявили, что отставка командующего ВМС «сродни подхалимству перед Украиной».

«Германия не может опуститься еще ниже <...> То, как относятся к критически мыслящим военным офицерам, больше напоминает национал-социализм», — написал один из пользователей.

Другие задались вопросом, почему высокопоставленному адмиралу и военно-морскому инспектору не разрешается высказывать свое мнение по текущим политическим вопросам.

«Как гражданину в форме, человеку разрешается иметь мнение, отличное от официальной позиции федерального правительства, если оно основано на демократии и не ставит под сомнение свободный демократический базовый порядок. С этой точки зрения увольнение вице-адмирала Шёнбаха было нецелесообразным, контрпродуктивным и совершенно неприемлемым в условиях демократии», — сделал вывод другой комментатор.

По мнению некоторых читателей газеты, «авторитет Германии пойдет коту под хвост, если в стране будут перепрыгивать через каждую палку, которую протягивают». Жители Германии подчеркнули, что не хотели бы допустить вмешательства Украины в дела своей страны.

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт», и Крым никогда не вернется в состав Украины.

22 января в МИД Украины потребовали от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В тот же день Шёнбах попросил федерального министра обороны немедленно освободить его от обязанностей командующего и инспектора ВМС Германии. Он уточнил, что данный шаг необходим для предотвращения ущерба от его слов ВМС Германии, бундесверу и Федеративной Республике Германия.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что это отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022