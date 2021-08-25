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Стресс-тест: как Сергей Лавров приглашал австрийского главу МИДа в Крым

А тот не имел ни желания, ни возможности поехать
Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Стресс-тест: как Сергей Лавров приглашал австрийского главу МИДа в Крым
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2021-08-25 10:58:49
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Москва пригласила австрийскую делегацию посетить Крым и своими глазами увидеть, как живут люди на полуострове. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с австрийским коллегой Александром Шалленбергом. Правда, министр не хочет нарушать солидарность с европейскими партнерами ни в вопросе Крыма, ни в признании сертификатов вакцинации. Отношения между Россией и Евросоюзом достигли «низшей точки», заявил Шалленберг. Спор, возникший во время итоговой пресс-конференции, доказал: взаимное сотрудничество упирается в европейское нежелание слышать Москву.

За что наказывают крымчан?

Сергей Лавров впервые с 2009 года посетил Австрию с двусторонним визитом. Конечно, было много поездок в Вену на международные мероприятия — чаще всего это заседания по иранской ядерной сделке. Но этот визит оказался знаковым с точки зрения отношений двух стран. Даже австрийские журналисты в преддверии выхода министров к прессе пытались выяснить у представителей российских СМИ, знаем ли мы что-то о том, «как этого удалось достичь?». Их удивление обосновывалось крайне негативным фоном последних лет. Журналисты из России попытались объяснить взбудораженным коллегам, что взаимные претензии не мешают вести открытый диалог. Для них это казалось крайне странным. Больше всего их волновала судьба иноагентов в России и судьба Алексея Навального.

Стресс-тест

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг (в центре слева направо) во время переговоров в федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Уже позже, во время пресс-конференции, Сергей Лавров рассказал, что закон об иноагентах появился в ответ на действия США, назвавших несколько российских СМИ так же. «Мы сохраняем паритет», — добавил глава МИД РФ. Что же касается судьбы блогера, то здесь необходимо для начала разобраться в обстоятельствах так называемого отравления, которые так тщательно скрывает Германия.

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Еще одной темой стала ситуация вокруг сертификатов вакцинации. С 15 августа Вена разрешила въезжать россиянам в страну с любыми целями, правда, 10-дневный карантин придется отсидеть всем, кто не привит сертифицированными ВОЗ вакцинами. «Спутника V» среди них до сих пор нет.

Ранее Вена выражала желание закупить 1 млн доз российского препарата, однако позже решила повременить до одобрения вакцины.

Во время итоговой пресс-конференции Александр Шалленберг подтвердил эту позицию. Он отметил, что Вена заинтересована в том, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее дало зеленый свет «Спутнику V». До этого момента Австрия не готова перенять опыт Венгрии, которая еще до одобрения препарата EMA признала российский сертификат.

Однако наиболее оживленная часть пресс-конференции была посвящена всё еще животрепещущей теме Крыма. Так, на вопрос «Известий» австрийскому главе МИДа: «Неужели вам самим не хочется увидеть Крым?», Сергей Лавров, предвосхищая ответ, отметил:

— Я убежден, что желание у Австрии есть. Но насколько Австрия будет готова нарушать европейскую солидарность, я не знаю.

— Не хочу разочаровать тебя, Сергей. Нет ни желания, ни намерения приехать в Крым, — парировал Александр Шалленберг.

Стресс-тест

Министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг

Фото: РИА Новости/МИД РФ
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— Не хочу показаться невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я всё равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, и в Крым в том числе, — итоговое слово всё же было за российским министром.

Предложение воочию увидеть, как живет полуостров после воссоединения с Россией, проступило еще раз после того, как 23 августа Австрия приняла участие в заседании «Крымской платформы» в Киеве, где обсуждалось «мирное» возвращение республики в состав Украины.

Сергей Лавров назвал участие в этом мероприятии виртуальной политикой. Если же делать политику реальную, то увидеть ситуацию своими глазами просто необходимо. Москва неоднократно приглашала представителей различных организаций, в том числе ОБСЕ, Совета Европы, посетить полуостров и оценить ситуацию с правами человека. Однако, уточнил Сергей Лавров, постоянно находились отговорки этого не делать. Основная — «нам надо въехать через территорию Украины».

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Он также вспомнил о решении Евросоюза не выдавать крымчанам шенгенские визы.

— Но даже если встать на точку зрения Запада и, допустим, это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей-то наказывать? Крымчан наказывают ни за что, — возмутился глава МИД РФ.

Из стороны в сторону

Еще одним спорным вопросом стал прием беженцев из Афганистана. Европа считает, что их необходимо размещать в соседних странах Центральной Азии (ЦА), Россия же выступила против этой идеи, да и сами страны постсоветской ЦА не горят желанием видеть у себя афганцев.

25 августа страны G7 провели экстренный саммит, на котором Джо Байден заявил, что до 31 августа все военные должны покинуть исламскую республику. Такой же ультиматум поставило и движение «Талибан» (запрещено в РФ). С этим сроком связан и вывоз всех желающих покинуть страну — после этой даты талибы запретили выезд из Кабула. На данный момент около 60 тыс. человек, в том числе иностранцы и сотрудничавшие с ними афганцы, покинули республику. Правда, желающих гораздо больше. И где их размещать — большой вопрос.

Стресс-тест
Президент США Джо Байден делает заявление о выводе войск США из Афганистана, Вашингтон, США

Президент США Джо Байден делает заявление о выводе войск США из Афганистана, Вашингтон, США

Фото: REUTERS/Leah Millis

Как накануне заявил Сергей Лавров, Запад должен проявить уважение к странам региона, а не «сбагрить» афганцев до получения ими визы в США и страны Европы.

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Во время пресс-конференции Александр Шалленберг подтвердил: «надо поддерживать страны-транзитеры». И рассказал о скорой встрече с представителями Узбекистана по поводу размещения афганцев. Кажется, здесь Москва и Брюссель компромисс тоже вряд ли найдут.

— У этой ситуации нет решения. Я надеюсь, что Россия проявит жесткость в этом вопросе и не будет принимать беженцев, а наши союзники поступят так же, — заявил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. — К сожалению, иногда складываются ситуации, когда мы пытаемся работать в унисон с мировым сообществом. Но если поддадимся на просьбу и допустим беженцев, которых Запад и создал, то это может привести к серьезной дестабилизации обстановки. Афганская диаспора в России и так очень большая, очевидно, сюда сейчас будут перетягивать родственников, друзей. И здесь беспристрастность нашей миграционной службы должна быть соответствующей.

Пожалуй, единственным вопросом, в котором стороны нашли согласие, стала тема бережного отношения к российским захоронениям на территории Австрии. За это Сергей Лавров лично поблагодарил Александра Шалленберга.

В плане визита в Вену главы российского МИДа также встречи с активом и участниками российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», представителями местных деловых кругов и проживающими в стране соотечественниками. 26 августа венская программа министра закончится посещением штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Следующий пункт — Рим.

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