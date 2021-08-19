«Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это большая проблема»
Вакцина «Спутник V» может получить одобрение Евросоюза в течение 6–9 месяцев. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек. Он надеется, что туристы из РФ смогут вновь посещать страны Евросоюза в 2022 году. Депутат также рассказал о политике культурного вмешательства ЕС, фатальных ошибках Запада в Афганистане, выгоде Европы от «Северного потока – 2» и отношениях Москвы и Берлина после ухода Ангелы Меркель.
«Европейская политика в основном определяется политикой США»
— Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений РФ и ЕС?
— Они уже не так хороши, как когда-то были или могли бы быть. Правительство РФ доброжелательно относилось к ЕС, особенно к властям ФРГ. Однако результат этих усилий был разочаровывающим. Нынешнее довольно напряженное состояние отношений Брюсселя с Москвой имеет несколько объяснений: запрет на деятельность нескольких неправительственных организаций (НПО), финансируемых Западом, в России, реакция на события вокруг Алексея Навального и социально-политические разногласия между странами. Решающим фактором ухудшения европейско-российских отношений за последние 15–20 лет стало усиление ЛГБТ-политики, которую Запад надеется экспортировать в рамках своей политики культурного вмешательства. Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это, безусловно, большая проблема.
— Какие события на международной арене стали причиной ухудшения диалога?
— Кризисы в Сирии и Белоруссии. Российское правительство очень эффективно использует свои ресурсы для защиты национальных интересов на прилегающих территориях. Запад, в свою очередь, преследует собственные социально-политические интересы в этих регионах с целью смены режима. Это приводит к скрытым конфликтам. Я очень сожалею, ведь со времен распада СССР Россия была и остается сговорчивым партнером ЕС, особенно для Германии.
Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек
— На ваш взгляд, возможен ли такой сценарий развития наших отношений, при котором ЕС отменит санкции против РФ в ближайшей перспективе?
— Это имело бы смысл, потому что европейские санкции против России не сломили российскую экономику, зато наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой. Однако стоит учитывать, что европейская политика в основном определяется внешней политикой США. Поэтому я не думаю, что ЕС отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. По моим впечатлениям от Европарламента, конец (санкционной политики. — «Известия») еще далеко.
— Ангела Меркель и Эммануэль Макрон не так давно предлагали провести саммит ЕС–Россия, но другие страны объединения отвергли эту идею. На ваш взгляд, почему часть Евросоюза не желает контактировать с РФ? Был бы такой саммит полезен для обеспечения безопасности мира?
— Диалог всегда нужен. Было бы полезно обсудить разногласия на подобном форуме. Германия и Франция в нем, разумеется, заинтересованы в том числе потому, что они всё еще считают себя крупными европейскими державами. Оппозиция таким инициативам особенно сильна в Восточной Европе и Польше. Она в целом омрачает отношения между ЕС и Россией. Однако стоит отметить, что даже нынешнее правительство Италии стало менее дружественно настроено к РФ, чем предыдущие.
«Российские туристы смогут снова поехать в ЕС в 2022 году»
— Европейский регулятор EMA (European Medicines Agency) еще не одобрил российскую вакцину «Спутник V». Почему страны не объединяют усилия в борьбе с пандемией, а устраивают фармакологические гонки? По вашему мнению, получит ли российский препарат одобрение от ЕС и когда?
— Для отказа в одобрении российской вакцины «Спутник V», мне кажется, нет адекватного медицинского обоснования. В силу нехватки вакцин в странах Евросоюза Венгрия и Сан-Марино уже импортировали большое количество доз российского препарата. Это вселяет осторожную уверенность в том, что «Спутник V» также может быть одобрен во всем ЕС в течение следующих 6–9 месяцев. Тот факт, что вакцинация в Венгрии российским препаратом помогла существенно исправить эпидемиологическую ситуацию в стране, даже ЕС вряд ли может игнорировать. Кроме того, я лично надеюсь, что здравый смысл возобладает и российские туристы смогут снова поехать в страны ЕС в 2022 году.
— Каким вы видите будущее проекта «Северный поток – 2»? Почему он нужен Европе?
— Моя партия («Альтернатива для Германии». — «Известия») однозначно поддерживает этот проект, но другие сомневаются в нем из-за принципиально негативного отношения США к СП-2. Мы надеемся, что газопровод в скором времени будет завершен и внесет вклад в надежное энергоснабжение Германии. Крайне важный аспект — это стоимость энергии в ЕС и непосредственно в Германии, а Россия — это надежный партнер и недорогой поставщик.
— Киев не устраивают результаты диалога США и ФРГ о газопроводе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что они надеются на переговоры о компенсациях. На ваш взгляд, обязана ли Германия выплатить Украине какую-то сумму после введения в эксплуатацию СП-2? Не нарушает ли это права немецких налогоплательщиков?
— Разумеется, Германия не обязана выплачивать компенсацию Украине. Для Киева торговля энергоносителями между ЕС и Россией до сих пор была очень прибыльной, поскольку российский газ попадал в ЕС через Украину. Сейчас открываются альтернативные пути. Это печальное развитие событий для Украины, но нет никакого международного права запрашивать компенсацию за неблагоприятные для экономики события. Только по этой причине Германия не обязана выплачивать ее. Тем не менее я не исключаю, что правительство ФРГ может воспользоваться деньгами налогоплательщиков для выплат Киеву. Это будет еще один из многочисленных случаев растраты. Миграционная политика и меры по развитию «зеленой» политики уже обошлись нам в триллионы евро.
«Афганистан — пример ошибочной политики ЕС»
— Каким вы видите развитие кризиса в Афганистане после прихода к власти «Талибана» (запрещен в РФ)? Какую роль в этом исходе сыграл Евросоюз?
— Вывод войск не был самостоятельным решением, что показывает зависимость европейской политики безопасности от США. Это также относится к политике Евросоюза в Сирии, Белоруссии и на Украине. Стоит отметить, что в целом вывод войск — это признание провала западной политики вмешательства. Вспомним Ливию, где вмешательство против правительства [Муаммара] Каддафи дестабилизировало ситуацию. Это также касается Северной Африки и Ирака, в которых до сих пор не наступил мир. Практически такой же результат мы наблюдаем в Сирии. Афганистан — это еще один пример фундаментально ошибочной политики вмешательства ЕС по экспорту ценностей. То есть попытки всюду насаждать западные идеи демократии, так называемых прав человека, и если это необходимо, с применением силы.
— Ожидает ли ЕС новой волны миграции после этих событий? Какие меры необходимо принять странам союза?
— Волна миграции уже движется в ЕС. Миллионы афганцев хотят поехать туда и просить там убежища. На мой взгляд, это фатальное событие. 2015 год (тогда ЕС захлестнула волна миграции. — «Известия») не должен повториться. Германия не может позволить себе принять новых неквалифицированных иммигрантов и не обязана делать это в соответствии с международным правом. Согласно Женевской конвенции 1951 года о беженцах, странам рекомендуется предоставить настоящим беженцам временное убежище рядом с их домом. Мне кажется, что это правильный подход: укрытие беженцев рядом с их родиной при возможной финансовой поддержке Запада.
«При Меркель российско-германские отношения значительно ухудшились»
— После парламентских выборов осенью в Германии будет сформировано новое правительство. Как вы думаете, какая коалиция была бы наиболее удачной для ФРГ? Почему?
— В течение нескольких недель «Зеленых» воспринимали как партию, чей лидер станет новым канцлером. Я уверен, что сейчас такой расклад маловероятен, поскольку их кандидат в канцлеры — Анналена Бербок — плохо ведет избирательную кампанию и многие из ее слабостей становятся очевидными благодаря ее публичным выступлениям. Вероятно, мы увидим коалицию во главе с ХДС и Армином Лашетом в компании с «Зелеными» и, возможно, СвДП (Свободная демократическая партия Германии) или СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Лево-зеленая коалиция из «Зеленых», СДПГ и партии «Левые» возможна, но менее вероятна. Какая коалиция лучше для Германии? На мой взгляд, ни одна из этих.
— На ваш взгляд, у кого из кандидатов в канцлеры больше шансов и почему? И как при нем изменятся российско-германские отношения?
— У Армина Лашета больше всего шансов, потому что ХДС уже 70 лет остается правящей партией в Германии. К тому же «Зеленые» провели плохую кампанию, продемонстрировав, что у них отсутствует опыт руководства. Лашет не славится явным русофобством и, скорее всего, попытается ослабить напряженность в отношениях с Россией. Однако я думаю, что у него нет ни желания, ни возможностей для коренного изменения и улучшения германо-российских отношений, к сожалению.
— Канцлер Ангела Меркель на этой неделе едет в Москву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На ваш взгляд, какие темы они обсудят, учитывая, что, скорее всего, это их прощальная встреча?
— При Ангеле Меркель российско-германские отношения значительно ухудшились. Многие ожидали обратного или по крайней мере такого же уровня партнерства ФРГ с Россией, как во времена канцлера Герхарда Шредера. И хотя госпожа Меркель выросла в Восточной Германии, ее политика показала, что она не пыталась делать ничего другого, кроме как быть «хорошим» западным либералом. Предстоящие переговоры с Владимиром Путиным вряд ли приведут к каким-либо результатам, поскольку Ангела Меркель скоро покинет пост канцлера. Возможно, они будут говорить об экономических проблемах, а также о ее будущем, а именно — поддержит ли ее Россия, если она вскоре захочет сыграть новую международную роль, например, в ООН.