«Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это большая проблема»

Вакцина «Спутник V» может получить одобрение Евросоюза в течение 6–9 месяцев. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек . Он надеется, что туристы из РФ смогут вновь посещать страны Евросоюза в 2022 году. Депутат также рассказал о политике культурного вмешательства ЕС, фатальных ошибках Запада в Афганистане, выгоде Европы от «Северного потока – 2» и отношениях Москвы и Берлина после ухода Ангелы Меркель.

«Европейская политика в основном определяется политикой США»

— Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений РФ и ЕС?

— Они уже не так хороши, как когда-то были или могли бы быть. Правительство РФ доброжелательно относилось к ЕС, особенно к властям ФРГ. Однако результат этих усилий был разочаровывающим . Нынешнее довольно напряженное состояние отношений Брюсселя с Москвой имеет несколько объяснений: запрет на деятельность нескольких неправительственных организаций (НПО), финансируемых Западом, в России, реакция на события вокруг Алексея Навального и социально-политические разногласия между странами. Решающим фактором ухудшения европейско-российских отношений за последние 15–20 лет стало усиление ЛГБТ-политики, которую Запад надеется экспортировать в рамках своей политики культурного вмешательства. Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это, безусловно, большая проблема .

— Какие события на международной арене стали причиной ухудшения диалога?

— Кризисы в Сирии и Белоруссии. Российское правительство очень эффективно использует свои ресурсы для защиты национальных интересов на прилегающих территориях. Запад, в свою очередь, преследует собственные социально-политические интересы в этих регионах с целью смены режима . Это приводит к скрытым конфликтам. Я очень сожалею, ведь со времен распада СССР Россия была и остается сговорчивым партнером ЕС, особенно для Германии.

Вмешательство ЕС Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow/dpa

— На ваш взгляд, возможен ли такой сценарий развития наших отношений, при котором ЕС отменит санкции против РФ в ближайшей перспективе?

— Это имело бы смысл, потому что европейские санкции против России не сломили российскую экономику, зато наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой. Однако стоит учитывать, что европейская политика в основном определяется внешней политикой США. Поэтому я не думаю, что ЕС отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. По моим впечатлениям от Европарламента, конец (санкционной политики. — «Известия») еще далеко.

— Ангела Меркель и Эммануэль Макрон не так давно предлагали провести саммит ЕС–Россия, но другие страны объединения отвергли эту идею. На ваш взгляд, почему часть Евросоюза не желает контактировать с РФ? Был бы такой саммит полезен для обеспечения безопасности мира?

— Диалог всегда нужен. Было бы полезно обсудить разногласия на подобном форуме. Германия и Франция в нем, разумеется, заинтересованы в том числе потому, что они всё еще считают себя крупными европейскими державами. Оппозиция таким инициативам особенно сильна в Восточной Европе и Польше . Она в целом омрачает отношения между ЕС и Россией. Однако стоит отметить, что даже нынешнее правительство Италии стало менее дружественно настроено к РФ, чем предыдущие.

«Российские туристы смогут снова поехать в ЕС в 2022 году»

— Европейский регулятор EMA (European Medicines Agency) еще не одобрил российскую вакцину «Спутник V». Почему страны не объединяют усилия в борьбе с пандемией, а устраивают фармакологические гонки? По вашему мнению, получит ли российский препарат одобрение от ЕС и когда?

— Для отказа в одобрении российской вакцины «Спутник V», мне кажется, нет адекватного медицинского обоснования . В силу нехватки вакцин в странах Евросоюза Венгрия и Сан-Марино уже импортировали большое количество доз российского препарата. Это вселяет осторожную уверенность в том, что «Спутник V» также может быть одобрен во всем ЕС в течение следующих 6–9 месяцев . Тот факт, что вакцинация в Венгрии российским препаратом помогла существенно исправить эпидемиологическую ситуацию в стране, даже ЕС вряд ли может игнорировать. Кроме того, я лично надеюсь, что здравый смысл возобладает и российские туристы смогут снова поехать в страны ЕС в 2022 году .

Вмешательство ЕС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Каким вы видите будущее проекта «Северный поток – 2»? Почему он нужен Европе?

— Моя партия («Альтернатива для Германии». — «Известия») однозначно поддерживает этот проект, но другие сомневаются в нем из-за принципиально негативного отношения США к СП-2. Мы надеемся, что газопровод в скором времени будет завершен и внесет вклад в надежное энергоснабжение Германии. Крайне важный аспект — это стоимость энергии в ЕС и непосредственно в Германии, а Россия — это надежный партнер и недорогой поставщик.

— Киев не устраивают результаты диалога США и ФРГ о газопроводе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что они надеются на переговоры о компенсациях. На ваш взгляд, обязана ли Германия выплатить Украине какую-то сумму после введения в эксплуатацию СП-2? Не нарушает ли это права немецких налогоплательщиков?

— Разумеется, Германия не обязана выплачивать компенсацию Украине . Для Киева торговля энергоносителями между ЕС и Россией до сих пор была очень прибыльной, поскольку российский газ попадал в ЕС через Украину. Сейчас открываются альтернативные пути. Это печальное развитие событий для Украины, но нет никакого международного права запрашивать компенсацию за неблагоприятные для экономики события . Только по этой причине Германия не обязана выплачивать ее. Тем не менее я не исключаю, что правительство ФРГ может воспользоваться деньгами налогоплательщиков для выплат Киеву. Это будет еще один из многочисленных случаев растраты . Миграционная политика и меры по развитию «зеленой» политики уже обошлись нам в триллионы евро.

Вмешательство ЕС Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa

«Афганистан — пример ошибочной политики ЕС»

— Каким вы видите развитие кризиса в Афганистане после прихода к власти «Талибана» (запрещен в РФ)? Какую роль в этом исходе сыграл Евросоюз?

— Вывод войск не был самостоятельным решением, что показывает зависимость европейской политики безопасности от США. Это также относится к политике Евросоюза в Сирии, Белоруссии и на Украине. Стоит отметить, что в целом вывод войск — это признание провала западной политики вмешательства . Вспомним Ливию, где вмешательство против правительства [Муаммара] Каддафи дестабилизировало ситуацию. Это также касается Северной Африки и Ирака, в которых до сих пор не наступил мир. Практически такой же результат мы наблюдаем в Сирии. Афганистан — это еще один пример фундаментально ошибочной политики вмешательства ЕС по экспорту ценностей. То есть попытки всюду насаждать западные идеи демократии , так называемых прав человека, и если это необходимо, с применением силы.

— Ожидает ли ЕС новой волны миграции после этих событий? Какие меры необходимо принять странам союза?

— Волна миграции уже движется в ЕС. Миллионы афганцев хотят поехать туда и просить там убежища. На мой взгляд, это фатальное событие. 2015 год (тогда ЕС захлестнула волна миграции. — «Известия») не должен повториться. Германия не может позволить себе принять новых неквалифицированных иммигрантов и не обязана делать это в соответствии с международным правом . Согласно Женевской конвенции 1951 года о беженцах, странам рекомендуется предоставить настоящим беженцам временное убежище рядом с их домом. Мне кажется, что это правильный подход: укрытие беженцев рядом с их родиной при возможной финансовой поддержке Запада.

Вмешательство ЕС Фото: Global Look Press/imago stock&people

«При Меркель российско-германские отношения значительно ухудшились»

— После парламентских выборов осенью в Германии будет сформировано новое правительство. Как вы думаете, какая коалиция была бы наиболее удачной для ФРГ? Почему?

— В течение нескольких недель «Зеленых» воспринимали как партию, чей лидер станет новым канцлером. Я уверен, что сейчас такой расклад маловероятен , поскольку их кандидат в канцлеры — Анналена Бербок — плохо ведет избирательную кампанию и многие из ее слабостей становятся очевидными благодаря ее публичным выступлениям. Вероятно, мы увидим коалицию во главе с ХДС и Армином Лашетом в компании с «Зелеными» и, возможно, СвДП (Свободная демократическая партия Германии) или СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Лево-зеленая коалиция из «Зеленых», СДПГ и партии «Левые» возможна, но менее вероятна. Какая коалиция лучше для Германии? На мой взгляд, ни одна из этих .

— На ваш взгляд, у кого из кандидатов в канцлеры больше шансов и почему? И как при нем изменятся российско-германские отношения?

— У Армина Лашета больше всего шансов, потому что ХДС уже 70 лет остается правящей партией в Германии. К тому же «Зеленые» провели плохую кампанию, продемонстрировав, что у них отсутствует опыт руководства. Лашет не славится явным русофобством и, скорее всего, попытается ослабить напряженность в отношениях с Россией. Однако я думаю, что у него нет ни желания, ни возможностей для коренного изменения и улучшения германо-российских отношений , к сожалению.

Вмешательство ЕС Фото: Global Look Press/Odd Andersen/dpa

— Канцлер Ангела Меркель на этой неделе едет в Москву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На ваш взгляд, какие темы они обсудят, учитывая, что, скорее всего, это их прощальная встреча?