Безотказный «Шольцомат»: получат ли социал-демократы шанс на выборах в ФРГ

Претендент на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц пользуется большей поддержкой, чем кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Согласно последнему опросу исследовательского института INSA, социал-демократ обгоняет главу ХДС на 13% (27% против 14%). Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: избирателям кажется блеклой фигура Армина Лашета, и это сказывается на результатах всего блока. За шесть недель до выборов ХДС/ХСС теряет голоса, в то время как СДПГ укрепляет свои позиции. Политологи считают, что социал-демократы получают шанс реабилитироваться после затяжного кризиса и осенью, вероятно, смогут вновь попасть в правящую коалицию.

Пока без ошибок

На прошлых парламентских выборах ФРГ в 2017 году СДПГ столкнулась с тяжелейшим кризисом — партия получила исторически низкий результат в 20,5%. После отставки главы партии Мартина Шульца пост временного председателя в СДПГ разделяли нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц и бывший министр труда (до 2017 года) Андреа Налес. Из них двоих в 2021 году социал-демократы решили выдвинуть именно Олафа Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. И, как показывают последние данные, не прогадали. Согласно социологическому опросу института INSA от 8 августа, Олаф Шольц обгоняет даже кандидата от правящего блока Армина Лашета — пока на 13% (27% против 14%). И если бы в ФРГ были прямые выборы канцлера, он бы был недосягаем для конкурентов, мечтающих о кресле Ангелы Меркель.

Опрошенные «Известиями» политологи считают, что популярность Олафа Шольца объясняется тем, что кандидатура ХДС/ХСС — Армин Лашет — вовсе не убедительна.

— ХДС совершили стратегическую ошибку, выбрав Лашета фронтменом, поскольку это очень блеклая фигура. Его недавнее интервью на центральном канале ZDF показало, что это партийный чиновник и технократ, но не харизматичная личность, в чем он проигрывает той же Ангеле Меркель, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Политолог отметил, что даже в самом блоке рейтинг Армина Лашета ниже, чем у премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, и именно поэтому Олаф Шольц сейчас воспринимается избирателями как возможная альтернатива.

Олаф Шольц присоединился к СДПГ еще в возрасте 17 лет и пережил с партией один из ее главных периодов — канцлерство Герхарда Шредера после 16 лет пребывания социал-демократов в оппозиции. С будущим главой правительства Олаф Шольц был хорошо знаком, еще находясь в кругу молодых социалистов, однако партийной карьерой он не ограничился. В 2011 году стал бургомистром Гамбурга, а в 2018 году ему удалось получить должность министра финансов и вице-канцлера. За бесперебойность в работе Олафа Шольца прозвали в СМИ Шольцоматом. Оправдать это звание ему удалось и в пандемию — в условиях локдауна именно он распределял миллионы евро по кризисным фондам.

— Прежде всего Шольц считается компетентным и опытным, в то время как его конкуренты вызывают сомнения у избирателей, — заявил «Известиям» берлинский политолог Торстен Фаас.

Как подчеркнул в разговоре с «Известиями» замруководителя Института исследования парламентаризма Беньямин Хене, Олаф Шольц предстает перед публикой как уверенный, практичный кандидат, который в отличие от Армина Лашета и Анналены Бербок из партии «Зеленые» еще не допустил серьезных ошибок в предвыборной кампании.

Напомним, глава ХДС пропустил смешок за спиной у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера во время посещения одного из затопленных городов после летних наводнений. Конечно, улыбку Армина Лашета вызвали не трагические события в стране, но камеры и избиратели такого не прощают. А кандидат от «Зеленых» проштрафилась, вовремя не задекларировав дополнительный доход от партии. В итоге, согласно опросу INSA, за Анналену Бербок готовы проголосовать всего 13%.

Не упустить шанс

Позитивная для СДПГ динамика наблюдается и в таблице партийных результатов: за шесть недель до выборов их главный конкурент — правящий блок ХДС/ХСС теряет 1% голосов и остается с 26% (по сравнению с прошлым опросом). И хотя сами социал-демократы получают пока только 18%, партия укрепляет свои позиции, прибавив тот самый потерянный ХДС/ХСС балл, и сравнивает счет с «Зелеными».

— Олаф Шольц и непосредственно СДПГ имеют абсолютно реальные шансы попасть в новое правительство и даже возглавить его. В предвыборной игре много динамики, но импульс дан правильный, — заявил «Известиям» Торстен Фаас.

Вероятность попадания СДПГ в новое правительство увеличилась из-за вялой предвыборной кампании ХДС/ХСС и «Зеленых», отметил политолог Беньямин Хене. Однако пока говорить о том, что население отвернется от Союза (ХДС/ХСС), как в 1998 году, когда Гельмут Коль был освобожден от должности, пока нет оснований.

По мнению Александра Камкина, скорее всего, ХДС/ХСС все-таки будут первыми по результатам выборов, что даст блоку возможность сформировать коалицию. Кто станет их коллегами — пока интрига, ведь показатели СДПГ и «Зеленых» примерно равные.

— Можно осторожно говорить о том, что сейчас интерес избирателей качнулся в сторону социал-демократов, но пока это не свидетельствует об их выходе из кризиса. У СДПГ появился шанс, а воспользуются ли они им — покажет время, — подчеркнул собеседник «Известий».

Тем не менее некоторые политологи видят вполне вероятным образование осенью черно-красно-зеленой коалиции из ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». Как подчеркнуло издание Focus, Олаф Шольц в отличие от многих социал-демократов не нападает постоянно на ХДС, которая все-таки лидирует в предвыборной гонке. Политик сам признавал, что эта стратегия делает слабее его самого. В конце концов, он правил вместе с Союзом в течение многих лет.

Для России такой расклад сил после выборов в ФРГ — не самый болезненный. Главная противница сотрудничества Германии с РФ Анналена Бербок до сих пор не стала лидером мнений. По словам Беньямина Хене, кандидат от СДПГ Олаф Шольц в случае благоприятного для себя исхода, скорее всего, сохранит преемственность в отношениях с Москвой.