Союз потрясения: почему ХДС провалился на региональных выборах

«Христианско-демократический союз» (ХДС), по предварительным результатам, набрал на земельных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце исторический минимум — 24% и 27% соответственно . Правящую партию Германии обогнали «Зеленые» и социал-демократы (СДПГ). По мнению опрошенных «Известиями» политологов, падение рейтинга христианских демократов прежде всего связано с возмущением населения из-за затяжного карантина и ряда скандалов, в которых были замешаны депутаты от ХДС. Как считают эксперты, тест на доверие христианские демократы провалили, а впереди их ждут главные события в 2021 году — парламентские выборы и смена главы правительства . Результаты могут оказаться непредсказуемыми.

Масочная афера

Осень 2021 года станет для ФРГ исторической — спустя 16 лет Ангелу Меркель сменит новый канцлер, а 26 сентября обновится бундестаг . В преддверии этих событий местная пресса уже подогревает интерес к неудачам на земельных выборах правящей партии ХДС, которую некогда возглавляла сама глава правительства. Согласно первым экзитполам, избиратели Баден-Вюртемберга отдали христианским демократам 14 марта всего 24,1% . Для сравнения: их результат в 2016 году — 27%. Лидером стала партия «Зеленых» — с результатом 32,6% она прибавила 2,3%. На земельных выборах в Рейнланд-Пфальце, которые проходили в тот же день, по предварительным данным, ХДС получил 27,7% , потеряв 4,1% по сравнению с 2016 годом. Несмотря на то что рейтинг СДПГ тоже понизился на 0,5%, всё же она стала лидером — с 35,7%.

По итогам голосования будет определен состав региональных парламентов (ландтагов) и сформированы кабинеты министров регионов. Судя по предварительным результатам, действующим главам правительств Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца — Винфриду Кречману («Зеленые») и Малу Драйер (СДПГ) удалось сохранить свои посты. Однако для ХДС эти выборы оказались в очередной раз показательными . Как заявил премьер-министр Баварии, глава партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер, эти результаты стали «тяжелым ударом в сердце» немецких консерваторов , поскольку западные Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц в течение многих лет были их вотчинами. Согласно соцопросам, популярность христианских демократов упала с 40% в июне 2020 года до 33% в марте 2021-го.

Кризис доверия консервативным партиям обострили прежде всего коронавирус и рожденные им проблемы в экономике , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Союз потрясения Винфрид Кречман Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

— Результаты этих выборов примечательны тем, что правящие партии обычно усиливают свои позиции во время кризиса, а тут всё обстоит ровно наоборот. В последние несколько месяцев возникли сомнения в компетентности ХДС по урегулированию кризисов : медленная кампания по вакцинации, усталость граждан от локдаунов и, наконец, скандалы с представителями партий, — заявил в беседе с «Известиями» заместитель руководителя Института исследования парламентаризма Беньямин Хёне.

Об одном из скандалов стало известно как раз незадолго до проведения земельных выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Двух депутатов бундестага от фракции ХДС/ХСС Николаса Лёбеля и Георга Нюсляйна уличили в том, что они наживались на закупках защитных масок . Согласно расследованию, политики получали круглые суммы в качестве комиссионных за посредничество при закупках медицинских масок. В итоге оба депутата отказались от своих мандатов. Тем не менее конкуренты из других партий не постеснялись повесить ярлык на всех членов ХДС/ХСС . Так, сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек отметил, что «афера касается не только этих двух депутатов», ведь «многое указывает на то, что здесь дело в структурной, системной проблеме».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, эти земельные выборы стали как раз проверкой на прочность ХДС, которую партия не прошла.

— Низкие результаты показывают, что доверие к партии Меркель и к ней лично неуклонно падает из-за продолжающегося локдауна и связанных с этим проблем в экономике, проявившихся падением ВВП почти на 5% . Граждане хотят добиться перемен, и простая перетасовка лидеров партии пока не дает ощутимого результата, — подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог.

Союз потрясения Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Schmidt

Напомним, в середине января новым лидером ХДС стал глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. По мнению политолога, удастся ли ХДС выровнять ситуацию за оставшиеся месяцы, пока сложно сказать, но если политика борьбы с пандемией не изменится, массовое недовольство будет, скорее всего, выражаться в голосовании против ХДС.

Судьбоносный год

Что касается прогнозов на осенние выборы в бундестаг, мнения политологов расходятся, однако тренд на угасание популярности ХДС отмечают многие.

— Скорее всего, мы увидим другую коалицию . С большой долей вероятности можно говорить о росте голосов «Зеленых» на общем федеральном уровне. Возможно создание черно-зеленой коалиции (ХДС/ХСС и партия «Зеленых»). Не исключено, что кандидатура на пост канцлера будет предложена последними , — полагает Александр Камкин.

Он также подчеркнул, что уже не первый год наблюдается тенденция на отток голосов от традиционных партий (ХДС и СДПГ) в сторону сил второго эшелона, то есть «Альтернативы для Германии» (АдГ) в восточных землях и «Зеленых» — в западных.

Союз потрясения Фото: REUTERS/Andreas Gebert

К слову, у скандально известной восточной земли Тюрингия голосование пройдет также в сентябре 2021-го . На выборах премьера земли в начале 2020 года депутатам ХДС чуть было не пришлось вступись в сделку с АдГ, чтобы сохранить должность Томасу Кеммериху от Свободной демократической партии (СвДП). Согласие двух противоположно ориентированных партий вызвало возмущение самой Ангелы Меркель, которая отменила результаты. Так что от осенних выборов в ландтаг Тюрингии тоже можно ожидать сюрпризов . Проверка на прочность ХДС ждет также 6 июня в восточной Саксонии-Анхальт, где многие уважают представителей АдГ. А 26 сентября — в Мекленбурге – Передней Померании, жители которой предпочли в 2016 году СДПГ.

— Результат выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце показывает, что в этой политической игре есть динамика, но для союза нет никаких гарантий, что настроения превратятся в голоса. Расстановка сил к осени и цвет будущей коалиции остаются открытыми вопросами, — заявил в беседе с «Известиями» берлинский политолог Торстен Фаас.

По мнению политолога Беньямина Хёне, прошедшие 14 марта выборы — неудачный старт ХДС в «год супервыборов».

— Это народная партия, которая в первую очередь работает не на свою идеологию, а на интересы большинства. Разумеется, скандал с закупкой масок и другие дискредитирующие имидж эпизоды не играют на руку ХДС, даже если среди них мало «паршивых овец» , — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями». — Тем не менее, по его словам, они еще могут всё изменить.

Союз потрясения Фото: ТАСС/dpa/Arne Dedert

Как минимум после масочного скандала ХДС объявили о создании «Кодекса поведения» для своих членов. Теперь они должны осведомлять о своей деятельности на стороне. И если она порочит имя партии — депутату придется расстаться с мандатом.