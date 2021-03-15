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Союз потрясения: почему ХДС провалился на региональных выборах

Снижение рейтинга правящей партии ФРГ говорит о возможных переменах в будущем правительстве
Фото: Global Look Press/Pool/Clemens Bilan
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Союз потрясения: почему ХДС провалился на региональных выборах
2021-03-15 16:41:03">
2021-03-15 16:41:03
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«Христианско-демократический союз» (ХДС), по предварительным результатам, набрал на земельных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце исторический минимум — 24% и 27% соответственно. Правящую партию Германии обогнали «Зеленые» и социал-демократы (СДПГ). По мнению опрошенных «Известиями» политологов, падение рейтинга христианских демократов прежде всего связано с возмущением населения из-за затяжного карантина и ряда скандалов, в которых были замешаны депутаты от ХДС. Как считают эксперты, тест на доверие христианские демократы провалили, а впереди их ждут главные события в 2021 году — парламентские выборы и смена главы правительства. Результаты могут оказаться непредсказуемыми.

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Масочная афера

Осень 2021 года станет для ФРГ исторической — спустя 16 лет Ангелу Меркель сменит новый канцлер, а 26 сентября обновится бундестаг. В преддверии этих событий местная пресса уже подогревает интерес к неудачам на земельных выборах правящей партии ХДС, которую некогда возглавляла сама глава правительства. Согласно первым экзитполам, избиратели Баден-Вюртемберга отдали христианским демократам 14 марта всего 24,1%. Для сравнения: их результат в 2016 году — 27%. Лидером стала партия «Зеленых» — с результатом 32,6% она прибавила 2,3%. На земельных выборах в Рейнланд-Пфальце, которые проходили в тот же день, по предварительным данным, ХДС получил 27,7%, потеряв 4,1% по сравнению с 2016 годом. Несмотря на то что рейтинг СДПГ тоже понизился на 0,5%, всё же она стала лидером — с 35,7%.

По итогам голосования будет определен состав региональных парламентов (ландтагов) и сформированы кабинеты министров регионов. Судя по предварительным результатам, действующим главам правительств Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца — Винфриду Кречману («Зеленые») и Малу Драйер (СДПГ) удалось сохранить свои посты. Однако для ХДС эти выборы оказались в очередной раз показательными. Как заявил премьер-министр Баварии, глава партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер, эти результаты стали «тяжелым ударом в сердце» немецких консерваторов, поскольку западные Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц в течение многих лет были их вотчинами. Согласно соцопросам, популярность христианских демократов упала с 40% в июне 2020 года до 33% в марте 2021-го.

Кризис доверия консервативным партиям обострили прежде всего коронавирус и рожденные им проблемы в экономике, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Союз потрясения
Винфрид Кречман

Винфрид Кречман

Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

— Результаты этих выборов примечательны тем, что правящие партии обычно усиливают свои позиции во время кризиса, а тут всё обстоит ровно наоборот. В последние несколько месяцев возникли сомнения в компетентности ХДС по урегулированию кризисов: медленная кампания по вакцинации, усталость граждан от локдаунов и, наконец, скандалы с представителями партий, — заявил в беседе с «Известиями» заместитель руководителя Института исследования парламентаризма Беньямин Хёне.

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Об одном из скандалов стало известно как раз незадолго до проведения земельных выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Двух депутатов бундестага от фракции ХДС/ХСС Николаса Лёбеля и Георга Нюсляйна уличили в том, что они наживались на закупках защитных масок. Согласно расследованию, политики получали круглые суммы в качестве комиссионных за посредничество при закупках медицинских масок. В итоге оба депутата отказались от своих мандатов. Тем не менее конкуренты из других партий не постеснялись повесить ярлык на всех членов ХДС/ХСС. Так, сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек отметил, что «афера касается не только этих двух депутатов», ведь «многое указывает на то, что здесь дело в структурной, системной проблеме».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, эти земельные выборы стали как раз проверкой на прочность ХДС, которую партия не прошла.

Низкие результаты показывают, что доверие к партии Меркель и к ней лично неуклонно падает из-за продолжающегося локдауна и связанных с этим проблем в экономике, проявившихся падением ВВП почти на 5%. Граждане хотят добиться перемен, и простая перетасовка лидеров партии пока не дает ощутимого результата, — подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог.

Союз потрясения
голосование
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Schmidt
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Напомним, в середине января новым лидером ХДС стал глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. По мнению политолога, удастся ли ХДС выровнять ситуацию за оставшиеся месяцы, пока сложно сказать, но если политика борьбы с пандемией не изменится, массовое недовольство будет, скорее всего, выражаться в голосовании против ХДС.

Судьбоносный год

Что касается прогнозов на осенние выборы в бундестаг, мнения политологов расходятся, однако тренд на угасание популярности ХДС отмечают многие.

Скорее всего, мы увидим другую коалицию. С большой долей вероятности можно говорить о росте голосов «Зеленых» на общем федеральном уровне. Возможно создание черно-зеленой коалиции (ХДС/ХСС и партия «Зеленых»). Не исключено, что кандидатура на пост канцлера будет предложена последними, — полагает Александр Камкин.

Он также подчеркнул, что уже не первый год наблюдается тенденция на отток голосов от традиционных партий (ХДС и СДПГ) в сторону сил второго эшелона, то есть «Альтернативы для Германии» (АдГ) в восточных землях и «Зеленых» — в западных.

Союз потрясения
выборы
Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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К слову, у скандально известной восточной земли Тюрингия голосование пройдет также в сентябре 2021-го. На выборах премьера земли в начале 2020 года депутатам ХДС чуть было не пришлось вступись в сделку с АдГ, чтобы сохранить должность Томасу Кеммериху от Свободной демократической партии (СвДП). Согласие двух противоположно ориентированных партий вызвало возмущение самой Ангелы Меркель, которая отменила результаты. Так что от осенних выборов в ландтаг Тюрингии тоже можно ожидать сюрпризов. Проверка на прочность ХДС ждет также 6 июня в восточной Саксонии-Анхальт, где многие уважают представителей АдГ. А 26 сентября — в Мекленбурге – Передней Померании, жители которой предпочли в 2016 году СДПГ.

— Результат выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце показывает, что в этой политической игре есть динамика, но для союза нет никаких гарантий, что настроения превратятся в голоса. Расстановка сил к осени и цвет будущей коалиции остаются открытыми вопросами, — заявил в беседе с «Известиями» берлинский политолог Торстен Фаас.

По мнению политолога Беньямина Хёне, прошедшие 14 марта выборы — неудачный старт ХДС в «год супервыборов».

— Это народная партия, которая в первую очередь работает не на свою идеологию, а на интересы большинства. Разумеется, скандал с закупкой масок и другие дискредитирующие имидж эпизоды не играют на руку ХДС, даже если среди них мало «паршивых овец», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями». — Тем не менее, по его словам, они еще могут всё изменить.

Союз потрясения
маски
Фото: ТАСС/dpa/Arne Dedert

Как минимум после масочного скандала ХДС объявили о создании «Кодекса поведения» для своих членов. Теперь они должны осведомлять о своей деятельности на стороне. И если она порочит имя партии — депутату придется расстаться с мандатом.

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