Жестким по жесткому: Москва ответила на санкции Лондона

В ответ на британские санкции Москва закрывает въезд подданным Великобритании, вовлеченным в антироссийскую деятельность. В российском МИДе также призвали Лондон «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии». После выхода из ЕС Великобритания стала проводить все более антироссийскую линию, стремясь к наращиванию санкционного давления. Почему так и чем может ответить Москва, разбирались «Известия» .

Ничем не обоснованная конфронтация

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в комментарии российского МИДа.

жестким Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В Москве призвали Лондон «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии», отметив, что после выхода из ЕС Британия «еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России». «Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе считают, что «легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия назвать нельзя».

Ответ Лондону

Ограничительные меры Москвы стали ответом на действия Британии . «Под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях», — пояснили в российском МИДе.

10 декабря 2020 года Лондон ввел персональные ограничительные меры против трех российских политиков — спикера Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргуна Аюба Катаева и заместителя главы МВД Чечни Апти Алаудинова — из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Санкции предусматривают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Британию.

жестким Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley

А в конце апреля этого года 14 граждан России, якобы связанных с делом юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением $230 млн из российского бюджета, оказались под новыми британскими международными антикоррупционными санкциями. В черный список попали, в частности, бывший следователь следственного департамента при МВД РФ Павел Карпов, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, а также замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов.

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб заявил, что введенные ограничения «отражают приоритеты страны, намеревающейся играть все более активную роль на международной арене в деле привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека».

В Лондоне пояснили, что ограничения ввели в соответствии с «поправкой Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Эту поправку еще в мае 2018 года приняла палата общин британского парламента. Она вступила в силу в июле 2021-го. Это дало право Британии замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранцам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека .

В Лондоне не раз отмечали, что действуют совместно с США . Вашингтон также объявлял о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению американских властей, «могут быть виновны в нарушении прав человека».

Россия — это угроза номер один

В последнее время Лондон стал проводить все более жесткую политику в отношении России. Глава минобороны Британии Бен Уоллес в мае назвал Москву угрозой номер один , сообщив о повышенной активности российских военных кораблей у берегов страны, а также отметив, что за последние восемь лет Соединенное Королевство зафиксировало не менее 150 случаев обнаружения российских кораблей. При этом всю ответственность министр полностью возложил на Россию. «Мы попытались осуществить деэскалацию, мы испробовали разные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит своего поведения, довольно сложно понять, куда мы движемся», — заявил Уоллес.

Его слова прозвучали, когда новый авианосец Королевского флота Queen Elizabeth, который строили восемь лет, отправился в свой первый семимесячный рейд на Дальний Восток. Маршрут пролегает через 40 стран и завершится в Японии. «Этот авианосец олицетворяет собой жесткую силу, британские технические навыки, британское влияние», — пояснил глава британского оборонного ведомства.

Жестким Авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth на военно-морской базе Портсмут Фото: REUTERS/Peter Nicholls

В марте этого Лондон опубликовал Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. В этом документе сообщается, каким Британия видит свое место в системе международных отношений после Brexit. 14 раз в документе упоминается Россия.

Лондон пытается стать главным оппонентом Москвы: это вписывается в стратегию Global Britain, предложенную британским премьером Борисом Джонсоном. Главная цель этой политики — утвердить новую глобальную роль Великобритании после Brexit .

На встрече «Большой семерки», которая прошла с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бей на юге Англии, британские власти поднимали вопрос о коллективном сдерживании России. За месяц до этого глава внешнеполитического ведомства страны Доминик Рааб предложил открыть еще один фронт борьбы с Россией — информационный. А глава британской службы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи — Джереми Флеминг сообщил, что «Россия представляет самую острую угрозу для национальной и коллективной безопасности Великобритании с точки зрения кибербезопасности».

«Повсюду пафос»

Отношения Британии и России находятся не просто на нуле, они просто на негативном уровне, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. «Инициатором ухудшения и обострения отношений был именно Лондон. Выйдя из ЕС, Британия наращивает собственные санкции, предлагает собственные мероприятия в отношении России. Как правило, все санкции обосновываются защитой прав человека. Посыл, что «Британия является мощной страной добра», об этом сказал Доминик Рааб. Мы это видим и в других документах. В новой Стратегии национальной безопасности страны говорится, что «Британия является силой добра, защищающей миллиарды душ по всему миру». Этот пафос встречается, когда мы видим подобного рода заявления», — отметила политолог в беседе с «Известиями».

Эксперт уверена, что Британия стремится в Европе позиционировать себя как государство номер один в противодействии неким угрозам. « По мнению британцев, в Европе угроза — это Россия, в Азии — Китай. В рамках этого стратегического позиционирования развивается взаимодействие с другими партнерами, прежде всего со странами НАТО и ЕС. Здесь Лондону нужно закрепить свои отношения с этими государствами и не допустить улучшения отношений этих стран с Россией . Благодаря антироссийской повестке можно перетасовывать бюджет, увеличивать финансирование на оборонную стратегию, налаживать взаимодействие с другими партнерами, подтверждать свой статус ближайшего партнера США», — считает Еремина.

Жестким Фото: TASS/EPA/OLIVIER HOSLET

Британия проводит такую политику после выхода из Евросоюза. До этого в ЕС было несколько группировок стран, которые по-разному относились к Москве и стремились выстроить с ней отношения. Лондон всегда был неформальным лидером критиков России, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Но, поскольку были и другие группы стран, настроенные более дружественно, приходилось искать компромисс. Британии приходилось отступать от некоторых своих предложений. Теперь, когда Великобритания вышла из ЕС, ей не нужно ориентироваться на Брюссель, исчезли ограничения. То, что мы сейчас видим, — это британская политика, не обремененная поиском компромиссов с какими-то европейскими партнерами . Неудивительно, что она более жесткая», — полагает специалист.