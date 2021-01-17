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Дружба против Москвы: Анкара, Лондон и Киев создают неофициальный союз

Страны хотят не допустить усиления России на Черном море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Дружба против Москвы: Анкара, Лондон и Киев создают неофициальный союз
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2021-01-14 18:50:53
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Британия и Турция решили создать неформальный альянс с Украиной, чтобы не допустить усиления России на Черном море. Лондон даст денег на проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины, а Анкара присоединилась к «Крымской платформе» — международному союзу, который должен помочь Киеву вернуть полуостров. О том, что задумали три союзника против России, — в материале «Известий».

Проекты по «реинтеграции»

Посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты по «реинтеграции» в состав Украины Крыма, а также не подконтрольных Киеву территорий на востоке страны. Это планируют осуществить в рамках программы «Открытое будущее», стартовавшей 1 января. Она продлится до 15 марта, отмечается на сайте британского правительства.

Работу собираются вести при поддержке госорганов через общественные организации. Этот анонс опубликовали еще в конце октября 2020-го, однако внимание на него обратили только сейчас.

Дружба против Москвы
Крым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главная задача программы — сообщать о «нарушении прав человека на этих территориях» и активно это освещать. Особое внимание планируют уделять работе с крымскими татарами, а также поощрять их политическую и правозащитную активность. На это готовы выделить £10 тыс. (в пределах миллиона рублей).

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Антироссийский треугольник

«Совершенно очевидно, что между Великобританией, Турцией и Украиной возникает неформальный трехсторонний альянс и он направлен против России в Черном море, чтобы положить конец статус-кво и ввести собственную структуру безопасности в регионе на своих условиях», — уверены журналисты Greek City Times. Издание отмечает, что в последнее время связи между тремя государствами становятся всё более тесными и это неслучайно.

В середине лета 2020 года в британскую столицу прилетал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу — стороны тогда вели переговоры по укреплению торговых связей. В итоге Лондон и Анкара в декабре подписали соглашение о свободной торговле, вступившее в силу 1 января 2021 года. Оно было необходимо после выхода Британии из Евросоюза, с которым у Турции есть договоренности о создании таможенного союза.

«Торговое соглашение между Великобританией и Турцией важно для обеих стран не только с экономической точки зрения, но и в геополитическом плане, поскольку оно может распространяться на Украину и быть нацеленным против России», — сообщало Greek City Times. Журналисты издания отмечали, что на той лондонской встрече речь могла как раз идти о формировании антироссийского союза. У Турции и Британии много точек соприкосновения. Во-первых, обе страны в последнее время рассорились с Евросоюзом: Лондон из-за Brexit, Анкара — из-за жесткой политики президента Турции Эрдогана, которого критикуют на Западе.

Дружба против Москвы
Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Лондон

Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Лондон

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Турция осталась лояльной Лондону страной, несмотря на выход Британии из Европейского союза. Еще находясь в ЕС, Британия активно выступала за интеграцию Турции в западные структуры, а также, в отличие от других европейских стран, не критиковала политику Эрдогана. Так, Соединенное Королевство в отличие от других союзников по НАТО не осуждало военную операцию Турции в Сирии, а также вмешательство Анкары в ливийские дела.

После Brexit Лондон стал создавать свою систему союзов, в которой Анкаре отведена одна из ведущих ролей. «Похоже, что «Великая Британия» Джонсона после Brexit считает, что при помощи Турции сможет возобновить взаимодействие с миром. Это создает огромные риски для безопасности России», — отмечает Greek City Times.

На этом фоне привлекает внимание заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он сделал в разговоре с журналистами Би-би-си: «Если британские войска высадятся там [в городе Николаев на побережье Черного моря] и останутся насовсем, мы не будем ничего иметь против».

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Шпион в посольстве

В начале августа 2020 года внимание мировых СМИ привлекла новость о том, что главой МИ-6 назначили бывшего посла Великобритании в Турции Ричарда Мура, прослывшего другом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В окружении турецкого лидера говорили, что британец много сделал для укрепления связей Лондона и Анкары. К тому же именно ему глава государства обязан организацией поездок в Лондон и поддержкой в британских СМИ.

Мур, свободно владеющий турецким, быстро стал популярен в местных дипломатических кругах. Послом в Анкару его отправили в 2014-м, через два года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Мятеж стремительно подавили, но Эрдоган использовал путч в качестве предлога для расправы над несогласными с политикой, которую он проводил, и теми, кто критиковал его действия. После этого в Турции стремительно провели референдум о внесении поправок в конституцию, главными из которых стали переход страны к президентской форме правления и наделение главы государства еще большими полномочиями. Затею властей поддержали свыше 51% турок.

Дружба против Москвы
Ричард Мур

Глава МИ-6 Ричард Мур

Фото: TASS/STEPHANE MAHE

В Европе инициативы Эрдогана раскритиковали, а действия мятежников хоть и осудили, но ожидаемой помощи турецкому лидеру не оказали. Лондон же повел себя иначе: во-первых, раскритиковал зачинщиков госпереворота, во-вторых, отправил в Турцию с визитом Бориса Джонсона — в тот момент занимавшего пост главы внешнеполитического ведомства. Другие европейские государства тогда старались держаться от Турции как можно дальше. Одним из организаторов поездки Джонсона был как раз Ричард Мур.

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Именно бывший глава британской дипмиссии в Турции продвигал мысль о том, что если помочь Анкаре стать главным игроком в регионе, то с ее помощью можно давить на Москву, чтобы вытеснить ее из региона. Эта идея характерна для классической британской политической школы. Давление на Россию через Турцию, а также организация антирусских выступлений на Кавказе и в Средней Азии считались одними из основных инструментов британской политики начиная с XIX века.

Кстати, Ричард Мур возглавил МИ-6 вскоре после публикации доклада комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании. Документ содержал критику в адрес властей, которые, по мнению авторов, «к российской угрозе отнеслись недостаточно серьезно». Бывший глава британской дипмиссии активно выступает в поддержку идеи «Великого Турана», в разработке которой Лондон принимал участие. Эта стратегия сводится к необходимости объединить тюркские народы на основе этнической, культурной и языковой идентичности.

Дружба против Москвы
флаги Турции
Фото: Global Look Press/Yasin Akgul

Идеи пантюркизма Турция довольно активно продвигает последние 30 лет. Это подразумевает интеграцию «тюркского пространства по турецким правилам». Для этого власти страны обычно используют «мягкую силу» — делают это через образование, науку, бизнес, а также формируя лоббистские группы.

На этом фоне Анкара много делала для интеграции Крыма в состав тюркского пространства до того, как полуостров воссоединился с Россией. В Турции живет большая диаспора крымских татар. Быстрое и успешное присоединение Крыма очень расстроило турецкие власти. Анкара заняла такую же позицию, что и Киев, в вопросе непризнания полуострова российским. На разных площадках Эрдоган не раз заявлял, что «выступает за территориальную целостность Украины» и «аннексию полуострова не признает никогда».

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Из Лондона — в Стамбул

С похожими заявлениями всегда выступают и британские власти. В последнее время также активизировались их связи с Киевом. В начале октября прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский летал в Лондон. Там он встретился с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Помимо этого состоялись и тайные переговоры украинского президента с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром.

Их старались тщательно скрыть, однако, когда информация о встрече просочилась в СМИ, Зеленский ее подтвердил: «К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела». При этом Зеленский отметил, что большинство вопросов касались «помощи и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», а также противодействия дезинформации и фейковым новостям.

Дружба против Москвы
Борис Джонсон встретился с президентом Украины Зеленским в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Зеленским в Лондоне

Фото: REUTERS/Aaron Chown/Pool
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После этого Зеленский отправился в Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. Находясь в Турции, он сообщил, что Киев и Анкара договорились создать «Крымскую платформу» — международный союз, который, как считают украинские власти, должен помочь вернуть полуостров.

Стороны также тесно сотрудничают в военной сфере. Стремящаяся в западные структуры Украина рассматривает Турцию как помощника в этом вопросе. В частности, речь идет о НАТО. Так, украинские военные проходят подготовку в учебных центрах Турции. Киев покупает у Анкары беспилотники, а также не без ее участия получил статус особого партнера Североатлантического альянса.

Довольно активно дружить против Москвы Киев и Анкара стали сразу после распада СССР. Тогда турецкий лидер Сулейман Демирель прилетел в Киев, где стал говорить о «российской угрозе на Черном море», а также предложил для «сдерживания России» предоставить возможность вернуться в Крым всем украинцам с татарскими корнями, включая тех, кто жил на материковой части страны. К тому же Анкара начала создавать на территории полуострова протурецкие некоммерческие организации. Попытки превратить Турцию в центр притяжения для крымских татар особым успехом не увенчались, но оставлять их в Анкаре всё же не намерены — там дают понять, что будут и дальше стараться усилить свое влияние на полуострове, всё больше вовлекая тюркское население.

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«Попытки реанимировать прошлое обречены на провал»

Анкара проводит крайне активную внешнюю политику в отношении тюркского пространства, подтвердил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. «Очевидно, что стремительное воссоединение Крыма с Россией на фоне общего ликования крымчан не устраивает правящую турецкую элиту, часть из которой пропагандирует консервативные, часть — пантюркистские взгляды», — пояснил тюрколог.

После присоединения полуострова к РФ Анкара стала бояться, что баланс военной мощи на Черном море изменился в пользу России и постепенно оно и вовсе превратится в «российское озеро», пишет Modern Diplomacy. «Но Анкара не хочет нагнетать напряженность в отношениях с Москвой и позволить НАТО увеличить свое присутствие в регионе, поэтому развитие более тесных двусторонних отношений с Украиной стало средством уравновесить возросшую активность России в Черном море. Кроме того, сотрудничество с таким прозападным государством, как Украина, внесло позитивный вклад в отношения Турции с США, которые в последние годы столкнулись с множеством проблем», — отмечает издание.

Дружба против Москвы
матрос на фоне Андреевского флага
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Что касается возможного неофициального альянса Лондона и Анкары, то, по мнению ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктора Надеина-Раевского, это всего лишь попытки Великобритании возродить свое былое величие, при этом мало продуктивные. «Британия лишь надувает щеки, но это уже не та страна, которая была в XIX веке или начале ХХ века. Это попытки воссоздать былую Британскую империю. У страны, безусловно, есть интересы, а также желание поживиться, особенно с помощью более слабых государств. Если будет такой помощник, как Турция, то для британцев это просто замечательно», — уверен политолог.

Надеин-Раевский отмечает, что у Лондона уже не те связи и финансовые возможности.

— Эти попытки реанимировать прошлое обречены на провал. Так же как и стремление Турции воссоздать Османскую империю. Хотя понятно, что все эти действия будут иметь антироссийскую направленность. Нам всегда надо иметь это в виду и противодействовать этому, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

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