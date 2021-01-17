Дружба против Москвы: Анкара, Лондон и Киев создают неофициальный союз

Британия и Турция решили создать неформальный альянс с Украиной, чтобы не допустить усиления России на Черном море. Лондон даст денег на проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины, а Анкара присоединилась к «Крымской платформе» — международному союзу, который должен помочь Киеву вернуть полуостров. О том, что задумали три союзника против России, — в материале «Известий».

Проекты по «реинтеграции»

Посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты по «реинтеграции» в состав Украины Крыма, а также не подконтрольных Киеву территорий на востоке страны. Это планируют осуществить в рамках программы «Открытое будущее», стартовавшей 1 января. Она продлится до 15 марта, отмечается на сайте британского правительства.

Работу собираются вести при поддержке госорганов через общественные организации. Этот анонс опубликовали еще в конце октября 2020-го, однако внимание на него обратили только сейчас.

Дружба против Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главная задача программы — сообщать о «нарушении прав человека на этих территориях» и активно это освещать. Особое внимание планируют уделять работе с крымскими татарами, а также поощрять их политическую и правозащитную активность. На это готовы выделить £10 тыс. (в пределах миллиона рублей).

Антироссийский треугольник

«Совершенно очевидно, что между Великобританией, Турцией и Украиной возникает неформальный трехсторонний альянс и он направлен против России в Черном море, чтобы положить конец статус-кво и ввести собственную структуру безопасности в регионе на своих условиях», — уверены журналисты Greek City Times. Издание отмечает, что в последнее время связи между тремя государствами становятся всё более тесными и это неслучайно.

В середине лета 2020 года в британскую столицу прилетал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу — стороны тогда вели переговоры по укреплению торговых связей. В итоге Лондон и Анкара в декабре подписали соглашение о свободной торговле, вступившее в силу 1 января 2021 года. Оно было необходимо после выхода Британии из Евросоюза, с которым у Турции есть договоренности о создании таможенного союза.

«Торговое соглашение между Великобританией и Турцией важно для обеих стран не только с экономической точки зрения, но и в геополитическом плане, поскольку оно может распространяться на Украину и быть нацеленным против России», — сообщало Greek City Times. Журналисты издания отмечали, что на той лондонской встрече речь могла как раз идти о формировании антироссийского союза. У Турции и Британии много точек соприкосновения. Во-первых, обе страны в последнее время рассорились с Евросоюзом: Лондон из-за Brexit, Анкара — из-за жесткой политики президента Турции Эрдогана, которого критикуют на Западе.

Дружба против Москвы Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Лондон Фото: REUTERS/Hannah McKay

Турция осталась лояльной Лондону страной, несмотря на выход Британии из Европейского союза. Еще находясь в ЕС, Британия активно выступала за интеграцию Турции в западные структуры, а также, в отличие от других европейских стран, не критиковала политику Эрдогана. Так, Соединенное Королевство в отличие от других союзников по НАТО не осуждало военную операцию Турции в Сирии, а также вмешательство Анкары в ливийские дела.

После Brexit Лондон стал создавать свою систему союзов, в которой Анкаре отведена одна из ведущих ролей. «Похоже, что «Великая Британия» Джонсона после Brexit считает, что при помощи Турции сможет возобновить взаимодействие с миром. Это создает огромные риски для безопасности России», — отмечает Greek City Times.

На этом фоне привлекает внимание заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он сделал в разговоре с журналистами Би-би-си: «Если британские войска высадятся там [в городе Николаев на побережье Черного моря] и останутся насовсем, мы не будем ничего иметь против».

Шпион в посольстве

В начале августа 2020 года внимание мировых СМИ привлекла новость о том, что главой МИ-6 назначили бывшего посла Великобритании в Турции Ричарда Мура, прослывшего другом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В окружении турецкого лидера говорили, что британец много сделал для укрепления связей Лондона и Анкары. К тому же именно ему глава государства обязан организацией поездок в Лондон и поддержкой в британских СМИ.

Мур, свободно владеющий турецким, быстро стал популярен в местных дипломатических кругах. Послом в Анкару его отправили в 2014-м, через два года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Мятеж стремительно подавили, но Эрдоган использовал путч в качестве предлога для расправы над несогласными с политикой, которую он проводил, и теми, кто критиковал его действия. После этого в Турции стремительно провели референдум о внесении поправок в конституцию, главными из которых стали переход страны к президентской форме правления и наделение главы государства еще большими полномочиями. Затею властей поддержали свыше 51% турок.

Дружба против Москвы Глава МИ-6 Ричард Мур Фото: TASS/STEPHANE MAHE

В Европе инициативы Эрдогана раскритиковали, а действия мятежников хоть и осудили, но ожидаемой помощи турецкому лидеру не оказали. Лондон же повел себя иначе: во-первых, раскритиковал зачинщиков госпереворота, во-вторых, отправил в Турцию с визитом Бориса Джонсона — в тот момент занимавшего пост главы внешнеполитического ведомства. Другие европейские государства тогда старались держаться от Турции как можно дальше. Одним из организаторов поездки Джонсона был как раз Ричард Мур.

Именно бывший глава британской дипмиссии в Турции продвигал мысль о том, что если помочь Анкаре стать главным игроком в регионе, то с ее помощью можно давить на Москву, чтобы вытеснить ее из региона. Эта идея характерна для классической британской политической школы. Давление на Россию через Турцию, а также организация антирусских выступлений на Кавказе и в Средней Азии считались одними из основных инструментов британской политики начиная с XIX века.

Кстати, Ричард Мур возглавил МИ-6 вскоре после публикации доклада комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании. Документ содержал критику в адрес властей, которые, по мнению авторов, «к российской угрозе отнеслись недостаточно серьезно». Бывший глава британской дипмиссии активно выступает в поддержку идеи «Великого Турана», в разработке которой Лондон принимал участие. Эта стратегия сводится к необходимости объединить тюркские народы на основе этнической, культурной и языковой идентичности.

Дружба против Москвы Фото: Global Look Press/Yasin Akgul

Идеи пантюркизма Турция довольно активно продвигает последние 30 лет. Это подразумевает интеграцию «тюркского пространства по турецким правилам». Для этого власти страны обычно используют «мягкую силу» — делают это через образование, науку, бизнес, а также формируя лоббистские группы.

На этом фоне Анкара много делала для интеграции Крыма в состав тюркского пространства до того, как полуостров воссоединился с Россией. В Турции живет большая диаспора крымских татар. Быстрое и успешное присоединение Крыма очень расстроило турецкие власти. Анкара заняла такую же позицию, что и Киев, в вопросе непризнания полуострова российским. На разных площадках Эрдоган не раз заявлял, что «выступает за территориальную целостность Украины» и «аннексию полуострова не признает никогда».

Из Лондона — в Стамбул

С похожими заявлениями всегда выступают и британские власти. В последнее время также активизировались их связи с Киевом. В начале октября прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский летал в Лондон. Там он встретился с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Помимо этого состоялись и тайные переговоры украинского президента с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром.

Их старались тщательно скрыть, однако, когда информация о встрече просочилась в СМИ, Зеленский ее подтвердил: «К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела». При этом Зеленский отметил, что большинство вопросов касались «помощи и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», а также противодействия дезинформации и фейковым новостям.

Дружба против Москвы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Зеленским в Лондоне Фото: REUTERS/Aaron Chown/Pool

После этого Зеленский отправился в Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. Находясь в Турции, он сообщил, что Киев и Анкара договорились создать «Крымскую платформу» — международный союз, который, как считают украинские власти, должен помочь вернуть полуостров.

Стороны также тесно сотрудничают в военной сфере. Стремящаяся в западные структуры Украина рассматривает Турцию как помощника в этом вопросе. В частности, речь идет о НАТО. Так, украинские военные проходят подготовку в учебных центрах Турции. Киев покупает у Анкары беспилотники, а также не без ее участия получил статус особого партнера Североатлантического альянса.

Довольно активно дружить против Москвы Киев и Анкара стали сразу после распада СССР. Тогда турецкий лидер Сулейман Демирель прилетел в Киев, где стал говорить о «российской угрозе на Черном море», а также предложил для «сдерживания России» предоставить возможность вернуться в Крым всем украинцам с татарскими корнями, включая тех, кто жил на материковой части страны. К тому же Анкара начала создавать на территории полуострова протурецкие некоммерческие организации. Попытки превратить Турцию в центр притяжения для крымских татар особым успехом не увенчались, но оставлять их в Анкаре всё же не намерены — там дают понять, что будут и дальше стараться усилить свое влияние на полуострове, всё больше вовлекая тюркское население.

«Попытки реанимировать прошлое обречены на провал»

Анкара проводит крайне активную внешнюю политику в отношении тюркского пространства, подтвердил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. «Очевидно, что стремительное воссоединение Крыма с Россией на фоне общего ликования крымчан не устраивает правящую турецкую элиту, часть из которой пропагандирует консервативные, часть — пантюркистские взгляды», — пояснил тюрколог.

После присоединения полуострова к РФ Анкара стала бояться, что баланс военной мощи на Черном море изменился в пользу России и постепенно оно и вовсе превратится в «российское озеро», пишет Modern Diplomacy. «Но Анкара не хочет нагнетать напряженность в отношениях с Москвой и позволить НАТО увеличить свое присутствие в регионе, поэтому развитие более тесных двусторонних отношений с Украиной стало средством уравновесить возросшую активность России в Черном море. Кроме того, сотрудничество с таким прозападным государством, как Украина, внесло позитивный вклад в отношения Турции с США, которые в последние годы столкнулись с множеством проблем», — отмечает издание.

Дружба против Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Что касается возможного неофициального альянса Лондона и Анкары, то, по мнению ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктора Надеина-Раевского, это всего лишь попытки Великобритании возродить свое былое величие, при этом мало продуктивные. «Британия лишь надувает щеки, но это уже не та страна, которая была в XIX веке или начале ХХ века. Это попытки воссоздать былую Британскую империю. У страны, безусловно, есть интересы, а также желание поживиться, особенно с помощью более слабых государств. Если будет такой помощник, как Турция, то для британцев это просто замечательно», — уверен политолог.

Надеин-Раевский отмечает, что у Лондона уже не те связи и финансовые возможности.

— Эти попытки реанимировать прошлое обречены на провал. Так же как и стремление Турции воссоздать Османскую империю. Хотя понятно, что все эти действия будут иметь антироссийскую направленность. Нам всегда надо иметь это в виду и противодействовать этому, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».