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Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали «скорую»

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Судье, рассматривающему меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо, в суд вызвали скорую помощь. Об этом сообщает в понедельник, 17 января, «24 канал».

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, которое в понедельник рассматривает Печерский суд Киева. Корреспондент канала уточнил, что судье была вызвана бригада медиков.

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17 января бывший президент прилетел на Украину из Польши, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца по делу о госизмене, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

При этом украинское МВД сообщило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны. Как уточнили в ведомстве, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. Там посчитали, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования».

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Однако в момент, когда сотрудники ГБР вручали Порошенко повестку по делу, политик проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко. 12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

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