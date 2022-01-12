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Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения

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Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Об этом 12 января сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

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«Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9.00 (10.00 мск. — Ред.), и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский [районный] суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — сказал он на брифинге.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

12 января Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы. Он посоветовал украинским властям не пугать его арестом.

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