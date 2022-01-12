Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Об этом 12 января сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9.00 (10.00 мск. — Ред.), и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский [районный] суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — сказал он на брифинге.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

12 января Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы. Он посоветовал украинским властям не пугать его арестом.