Суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко

Суд в Киеве наложил арест на всё имущество экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в четверг, 6 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.

Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции Порошенко в ряде частных компаний.

Отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению следственным прокурором. Оно может быть оспорено в суде апелляционной инстанции.

20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения подозрения бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул Украину.

После чего, 27 декабря, Порошенко заявил, что в начале 2022 года обязательно вернется в страну согласно своему графику, который он не намерен согласовывать с Зеленским. По словам Порошенко, он вернется в первой половине января и даст «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма», в чем обвиняют экс-политика.