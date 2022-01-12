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Порошенко оценил угрозу своего ареста в аэропорту Киева

Порошенко назвал дату возвращения на Украину и призвал не пугать его арестом в аэропорту
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы, и посоветовал украинским властям не пугать его арестом. Об этом в среду, 12 января, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

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«Советую Банковой (улица, на которой находится офис президента Украины. — Ред.) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 09:00 (10:00 мск)», — приводятся в сообщении слова Порошенко.

В пресс-службе также указали на то, что экс-глава государства прилетит рейсом из Варшавы.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

11 января 2022 года стало известно, что Порошенко по состоянию на 29 декабря 2020-го потратил на юридические услуги на Украине почти 11 млн гривен (более 30 млн рублей).

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