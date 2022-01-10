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Порошенко потратил более $400 тыс. на адвокатов

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Экс-президент Украины Петр Порошенко в декабре потратил почти 11 млн гривен (более $400 тыс.) на юридические услуги. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в имущественном состоянии политика, опубликованные на сайте Единого госреестра деклараций Украины.

Так, по состоянию на 29 декабря экс-президент потратил на юридические услуги на Украине почти 11 млн гривен (более 30 млн рублей).

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Ранее, 20 декабря, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения подозрения бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

СМИ сообщили, что бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

При этом 6 января стало известно, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

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