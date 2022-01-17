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Порошенко объявили в розыск на Украине

МВД Украины: Порошенко находится во внутригосударственном розыске
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Бывший президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Об этом в понедельник, 17 января, сообщило на своем сайте МВД республики.

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Порошенко объявили в розыск по инициативе Службы безопасности страны, уточняется в сообщении.

Правоохранители получили постановление суда, которое разрешает задержать политика, чтобы доставить его в суд.

Как сообщили в МВД страны, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. В ведомстве считают, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования».

17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила Печерский суд Киева арестовать Порошенко на два месяца по делу о госизмене, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн.

Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Ранее во время перерыва судебного заседания Порошенко вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР страны. Следователи ГБР не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса, который был назначен на 17 декабря.

Однако в момент, когда сотрудники ГБР вручали Порошенко повестку, политик проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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