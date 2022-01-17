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Порошенко рассказал о ходе судебного процесса по делу о госизмене

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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время перерыва заседания Печерского суда Киева, где 17 января ему избирают меру пресечения по делу о госизмене, вышел к сторонникам и рассказал о ходе процесса.

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По его словам, суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его адвокатов Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей. Судья огласил перерыв, за который сторона Порошенко будет пытаться ознакомиться с 9 томами дела за час-полтора.

Порошенко рассказал на митинге перед зданием суда, что его защите предоставлено время, чтобы изучить материалы дела.

«Мы взяли эти материалы, судья объявил перерыв и не сказал, на какое время, но мы заинтересованы в том, чтобы это было быстро. Мы попытаемся сейчас ознакомиться с девятью томами дела за час или полтора, и как только судья продолжит заседание, мы настроены сегодня дать бой», — добавил бывший президент Украины.

В тот же день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Как сообщил корреспондент «Известий», экс-президенту вручили повестку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что они едут в Печерский суд в Киеве. Позднее политик вышел в зал ожидания аэропорта и произнес речь о том, что его пытались не пустить на Украину. Он назвал это борьбой действующей власти с оппозицией.

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян прокомментировала произошедшее 17 января, заявив, что ведомство приветствует решение Порошенко вернуться на родину и принять участие в судебном заседании.

Вместе с тем ГБР опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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