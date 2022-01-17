В ГБР Украины поприветствовали решение Порошенко вернуться в страну

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приветствует решение бывшего главы государства Петра Порошенко вернуться на родину и принять участие в судебном заседании. Об этом в понедельник, 17 января, заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян.

«Госбюро расследований приветствует решение Порошенко не оставаться за границей и принять участие в заседании. <…> Суд будет проходить в порядке Уголовно-процессуального кодекса», — сказала она.

По словам Сапьян, в ГБР ожидают, что экс-президент добровольно явится в суд. Она подчеркнула, что сила — это «последнее, что будет применяться».

Помимо этого пресс-секретарь бюро указала на то, что в аэропорту следователи пытались вручить Порошенко повестку, однако бывший глава государства «отказался от получения процессуальных документов», передает «РБК-Украина».

По прилете Порошенко в Киев из Варшавы его встретили сотрудники ГБР. Они не дали ему пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Как сообщил корреспондент «Известий», экс-президенту вручили повестку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что они едут в Печерский суд. Позднее Порошенко вышел в зал ожидания аэропорта и произнес речь о том, что его пытались не пустить на Украину. Он назвал это борьбой действующей власти с оппозицией.

Ранее, 14 января, ГБР Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».