Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева и вышел к сторонникам, которые ждали его у здания воздушной гавани. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Я очень скучал по вам и очень хотел, чтобы мы как можно раньше встретились. <...> Вместе с вами мы делали революцию достоинства», — заявил он собравшимся.

Также политик указал, что попытка не пустить его в страну на паспортном контроле является борьбой действующей власти с оппозицией.

«Они пытались меня не пустить в страну. <...> На глазах у журналистов всего мира они требовали подтвердить, что я — Петр Порошенко. <...> Они боятся вас!», — добавил он.

По прилете Порошенко в Киев из Варшавы его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Они не пытались не дать ему пройти паспортный контроль и забрать документ, удостоверяющий личность, который позднее всё же вернули.

Экс-президенту вручили повестку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что они едут в Печерский суд.

14 января ГБР Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».