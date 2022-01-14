На Украине опровергли политический подтекст в деле Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отрицает политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента Петра Порошенко. Об этом 14 января заявила на брифинге пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

«Государственное бюро расследований занимается преступлениями, а не политикой», — отметила Сапьян.

В ГБР добавили, что ожидают возвращения Порошенко на Украину 17 января для участия в судебном процессе.

«Сторона обвинения хочет сообщить всем, что будет делать всё необходимое, но согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Петр Порошенко — ответственный политик и ответственный гражданин и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суд», — сказала Сапьян.

Она указала, что уклонение Порошенко от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

Также в ГБР Украины не исключили проведения перекрестного допроса Порошенко и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в рамках дела о поставках угля из Донбасса.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

12 января Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы. Он посоветовал украинским властям не пугать его арестом.