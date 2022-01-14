Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Мир
Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана
Политика
Путина проинформировали об итогах переговоров РФ и США
Общество
Силуанов анонсировал новые меры поддержки из-за «Омикрона»
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Политика
Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1948 года
Общество
Более 700 образцов с «Омикроном» выявили в Москве с 20 декабря

На Украине опровергли политический подтекст в деле Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отрицает политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента Петра Порошенко. Об этом 14 января заявила на брифинге пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Куда уехал цирк: почему Петр Порошенко спешно покинул Украину
Киев выдвинул против бывшего президента очередные обвинения

«Государственное бюро расследований занимается преступлениями, а не политикой», — отметила Сапьян.

В ГБР добавили, что ожидают возвращения Порошенко на Украину 17 января для участия в судебном процессе.

«Сторона обвинения хочет сообщить всем, что будет делать всё необходимое, но согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Петр Порошенко — ответственный политик и ответственный гражданин и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суд», — сказала Сапьян.

Она указала, что уклонение Порошенко от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

Также в ГБР Украины не исключили проведения перекрестного допроса Порошенко и главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в рамках дела о поставках угля из Донбасса.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

12 января Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы. Он посоветовал украинским властям не пугать его арестом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022