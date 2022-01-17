У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев

Экс-президента Украины Петра Порошенко по прилете в Киев встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Они не дали ему пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

По данным «Известий», экс-президенту вручили повестку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что они едут в Печерский суд.

Позднее Порошенко вышел в зал ожидания аэропорта и произнес речь.

«Только что правоохранители, часть из которых была одета в форму пограничников, пытались не пустить меня в Украину», — заявил Порошенко.

Порошенко прилетел в столицу Украины из Варшавы. Вместе с ним прибыли в страну его жена Марина, адвокаты и несколько депутатов. При этом у здания аэропорта проходит митинг в поддержку политика.

14 января ГБР Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же Порошенко предупредили, что уклонение от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».