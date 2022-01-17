Митинг разгорелся у здания аэропорта в Киеве перед прилетом Порошенко

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко устроили митинг у здания аэропорта имени Игоря Ивановича Сикорского в Киеве перед прилетом политика. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 17 января.

На кадрах с места событий видно, что возле здания воздушной гавани развернут плакат с надписью: «Не играйте с Порохом». Также на месте установлена палатка, на которой написано «Построим Европу в своей общине». Митингующие ходят с флагами страны и скандируют: «Украина может всё». Играет гимн.

В украинской столице бывшего главу государства ожидают на суд по делу о госизмене. Ранее в этот день политик вылетел из Варшавы в Киев вместе с женой Мариной, адвокатами и несколькими депутатами.

Днем ранее Порошенко выразил уверенность, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать, а в аэропорту столицы Украины его встретят сторонники.

14 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло политический подтекст в деле о госизмене в отношении украинского экс-президента. Тогда же отмечалось, что уклонение Порошенко от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. В процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Политик пообещал вернуться на Украину и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».