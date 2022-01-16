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Порошенко прокомментировал свое возможное задержание при возвращении на Украину

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Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители.

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«Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что [президент Украины Владимир] Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания. — Ред.), поэтому нечего комментировать», — заявил он 16 января на брифинге в Варшаве.

Экс-президент также сказал, что после своей командировки вернется на Украину 17 января утром. В аэропорту «Киев» его планируют встретить сторонники.

Ранее, 12 января, сообщалось, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Отмечалось, что это необходимо для его принудительной доставки на заседание суда по избранию меры пресечения.

До этого, 6 января, стало известно, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Однако в процессе вручения подозрения Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

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