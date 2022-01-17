Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе
Общество
Число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 7% в 2021 году
Мир
В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин
Мир
FT рассказало о расколе в правительстве ФРГ из-за «Северного потока – 2»
Мир
Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога
Экономика
Bloomberg сообщило об угрозе инфляции в Европе из-за подорожания газа
Общество
В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Мир
Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции
Туризм
Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время
Мир
В Италии отказались реагировать на ноту посольства Украины про сюжет о Донбассе

Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура попросила Печерский суд Киева арестовать бывшего президента Украины, председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Это следует из ходатайства, зачитанного прокурором в зале суда в понедельник, 17 января.

Куда уехал цирк: почему Петр Порошенко спешно покинул Украину
Киев выдвинул против бывшего президента очередные обвинения

Прокурор просит арестовать политика на два месяца.

Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Ранее во время перерыва судебного заседания Порошенко вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей.

Также сообщалось, что экс-лидер Украины заснул в ходе заседания Печерского суда Киева. Он закрыл глаза и опустил голову на руку во время выступления своего адвоката.

17 января бывший украинский президент прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. До этого, 6 января, сообщалось, что суд в Киеве арестовал всё имущество политика.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в январе 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022