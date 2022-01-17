Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога

Прокуратура попросила Печерский суд Киева арестовать бывшего президента Украины, председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Это следует из ходатайства, зачитанного прокурором в зале суда в понедельник, 17 января.

Прокурор просит арестовать политика на два месяца.

Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Ранее во время перерыва судебного заседания Порошенко вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей.

Также сообщалось, что экс-лидер Украины заснул в ходе заседания Печерского суда Киева. Он закрыл глаза и опустил голову на руку во время выступления своего адвоката.

17 января бывший украинский президент прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. До этого, 6 января, сообщалось, что суд в Киеве арестовал всё имущество политика.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в январе 2022 года.