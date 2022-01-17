Политолог оценил слова Аблязова о координации протестов в Казахстане из Киева

Заявления беглого казахского банкира Мухтара Аблязова о том, что беспорядки в Казахстане координировались из Киева, звучат как-то парадоксально, так как непосредственно с начала недавних событий в республике именно бизнесмена подозревали в том, что он из украинской столицы «управляет» происходившим. Об этом «Известиям» в понедельник, 17 января, рассказал политолог Сергей Михеев.

«Какая-то странная новость по той причине, что с первых дней вот этих событий как раз Аблязова и обвиняли в том, что он, находясь в Киеве, занимался координацией вот этих вот событий. Поэтому новость звучит как-то парадоксально», — подчеркнул он.

При этом политолог добавил, что события, произошедшие в Казахстане в начале текущего года, являются результатом внутренней борьбы за власть.

«Могли ли к этому присоединиться на каком-то этапе разные внешние силы? Да, могли, могли присоединяться. И готовились ли они к какому-то моменту исчезновения Назарбаева (экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — Ред.)? Да, готовились. Но основные причины и механизмы действия находятся внутри Казахстана. Это мое личное мнение. Я могу ошибаться», — заключил он.

Аблязов ранее в этот же день заявил, что беспорядки в Казахстане координировались из Киева. По его словам, там располагался организационный штаб, координационный штаб «Демократические выборы Казахстана», который активизировался после первых выступлений в республике.

В него якобы звонили протестующие, которые получали указания следовать так называемому алгоритму, существующему уже более четырех лет и подразумевающему мирные протесты в совокупности с захватом административных зданий. В то же время Аблязов заявил, что не принимал участия в финансировании протестов в Казахстане.

Вооруженные столкновения с правоохранительными органами, а также многочисленные разграбления и мародерства банкир назвал не попыткой государственного переворота, а реализацией конституционного права граждан на митинги, ведь они, по его словам, носили мирный характер.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны Косыма-Жомата Токаева отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января украинские СМИ писали, что протестные события в Казахстане координирует именно Аблязов. Сообщалось, что мужчина через социальные сети обратился к гражданам Казахстана, призвав их к координации действий. Также бизнесмен выступил в социальных сетях с обращением к казахским правоохранителям. Он предупредил, что в случае подавления протестов в Казахстане начнется евромайдан.

Спустя два дня Reuters сообщило, что беглый банкир объявил себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане. По его словам, как уточняло агентство, участники протестов в Алма-Ате обращаются к нему с вопросами о том, как действовать. Кроме того, говорилось о его намерении вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство», если протесты в стране достигнут «правильного охвата».

Токаев на фоне происходящих беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек. Также сообщалось, что было совершено 20 нападений на медицинские учреждения.

Приговоренный заочно к пожизненному сроку в Казахстане банкир Аблязов проживает во Франции. Суд Казахстана признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА-банка, главой которого он был, в размере $7,5 млрд. Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией. Аблязов также заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.