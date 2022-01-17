Банкир Аблязов назвал Киев координационным центром протестов в Казахстане

Беспорядки в Казахстане координировались из Киева. Такое заявление сделал беглый казахский банкир Мухтар Аблязов в понедельник, 17 января.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — рассказал Аблязов «РИА Новости».

Он утверждает, что после первых выступлений в Казахстане штаб активизировался. Им якобы звонили протестующие и получали указания следовать так называемому «алгоритму», который существует уже более четырех лет и подразумевает как мирные протесты в совокупности с захватом административных зданий.

Вооруженные столкновения с правоохранительными органами, гибель 225 человек, а также многочисленные разграбления и мародерства Аблязов назвал не попыткой государственного переворота, а реализацией конституционного права граждан на митинги, ведь они, по его словам, носили мирный характер.

Приговоренный заочно к пожизненному сроку в Казахстане банкир проживает сейчас во Франции. Суд Казахстана признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, главой которого он был, в размере $7,5 млрд . Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией. Аблязов также заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.