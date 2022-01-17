Банкир Аблязов опроверг участие в финансировании протестов в Казахстане

Казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, 17 января заявил, что не принимал участие в финансировании протестов в Казахстане.

«Нет. <…> Представьте себе: кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой и говорит: а давай я тебе дам деньги... Как эти деньги можно раздать?» — сказал Аблязов в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос о своем участии в финансировании протестов в Казахстане.

Ранее в этот день Аблязов также заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева. Он уточнил, что работу в штабе активизировали после первых протестов в Казахстане. Тогда участники акций протеста начали звонить в штаб, где им давали указания действовать по выработанному алгоритму.

Банкир добавил, что существует алгоритм уже более четырех лет и направлен на мирные протесты, хоть и предполагает захват административных зданий. Аблязов рассказал, что в алгоритме не было речи о погромах и захватах.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. 11 января уточнялось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $220 млн.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.