Сбежавший на Украину банкир объявил себя лидером протестов в Казахстане

Казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший на Украину, объявил себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане. Об этом 7 января сообщает Reuters.

По его словам, участники протестов в Алма-Ате обращаются к нему с вопросами о том, как действовать. Экс-руководитель банка «Банк Туран Алем» также подчеркнул, что намерен вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство», если протесты в стране достигнут «правильного охвата».

О том, что банкир координирует протестные события в Казахстане, 5 января писали украинские СМИ. По некоторым данным, мужчина через социальные сети обратился к гражданам Казахстана, призвав их к координации действий.

Также Аблязов выступил в социальных сетях с обращением к казахским правоохранителям. Он предупредил, что в случае подавления протестов в Казахстане начнется евромайдан.

В Казахстане мужчина заочно приговорен к пожизненному заключению, в России он также осужден заочно и приговорен к 15 годам колонии по делу о мошенничестве.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Также Нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Утром 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Также 7 января Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. По словам президента, Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Глава государства подчеркнул, что соучастниками событий в стране стали свободные средства массовой информации и «забугорные деятели». Он отдал приказ вооруженным силам открывать огонь на поражение по террористам. Власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию, добавил лидер.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.