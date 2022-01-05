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Появились данные о координации протестов в Казахстане из Киева

СМИ Украины: протесты в Казахстане координируются из Киева
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Протестные события в Казахстане координирует казахский оппозиционер Мухтар Аблязов, находящийся в Киеве. Об этом 5 января сообщил украинский портал «Страна.ua».

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По его данным, политик через социальные сети обратился к гражданам Казахстана, призвав их к координации действий. Номера телефонов, которые были прикреплены в опубликованном оппозиционером обращении, имеют коды мобильных операторов Украины.

Эти же номера упоминались в интернете еще в июле 2021 года. Позвонив по ним, можно было переговорить с сотрудниками некоего «штаба» в Киеве.

Ранее Аблязов выступил в социальных сетях с обращением к казахским правоохранителям. Он предупредил, что в случае подавления протестов в Казахстане начнется евромайдан.

Ранее в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики.

Также в среду митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Протестующие подожгли здание прокуратуры города и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

Также в среду протестующие в Алма-Ате отобрали у полицейских огнестрельное оружие. В целом в центральной части города силовиков не наблюдается.

Беспорядке в Казахстане прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что страна сможет самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.

Протесты в Казахстане начались 2 января, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

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