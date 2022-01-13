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Глава Сбербанка Греф заявил, что с 17 января число сотрудников на удаленке доведут до 50%

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Половина работников Сбербанка перейдет на удаленный формат работы с 17 января. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума в четверг, 13 января, рассказал председатель банка Герман Греф.

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По его словам, все совещания начиная со следующей недели в компании также будут проводить удаленно, в режиме видеоконференции.

«Очень заразная штука (новый штамм коронавируса «Омикрон». — «Известия»)», — отметил он.

Решение было принято, после того как многие эксперты и политики в России указали на потенциальное ухудшение эпидемиологической ситуации из-за «Омикрона».

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» распространяется в 3–5 раз быстрее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Тогда же Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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