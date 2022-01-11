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«Омикрон» выявили у женщины и полугодовалого ребенка в Ростове-на-Дону

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Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у женщины и шестимесячного ребенка в Ростове-на-Дону. Об этом 11 января сообщил глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по COVID-19.

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«Хочу проинформировать штаб о выявлении Ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту «Омикрон», — сказал он.

Специалист уточнил, что заболевшие в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.

«Следовательно, геновариант нового коронавируса «Омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — добавил Ковалев.

В декабре штамм «Омикрон» подтвердился у студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону. По словам Ковалева, распространение данного очага за пределы общежития университета удалось предупредить

Накануне в Оренбургской области выявили первый случай заболевания штаммом «Омикрон» у туристки, вернувшейся из Египта.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Она отметила, что первые проявления болезни у заболевших этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

При этом она заверила, что поствакцинальный иммунитет после вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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