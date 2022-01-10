Вернувшаяся из Египта россиянка привезла «Омикрон» в Оренбургскую область

В Оренбургской области выявили первый случай заболевания «Омикрон»-штамма COVID-19 у туристки, вернувшейся из Египта. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Пациентка вернулась из Египта. С 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Россиянка полностью вакцинировалась от коронавируса, в данный момент у нее нет клинических проявлений заболевания, рассказали в минздраве региона.

В тот же день специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеванием в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон».

Он добавил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Кроме того, Набарро выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с увеличением числа заболевших, то медучреждения в других странах уже перегружены.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Ранее в этот день Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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