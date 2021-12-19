Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ученые рассказали о способностях мозга выделять голос в толпе
Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года
Мир
Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения по гарантиям для РФ
Мир
Вице-президента США разозлил вопрос журналиста о главе государства
Мир
Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния
Политика
Пушков допустил попытку Европы сорвать переговоры по безопасности
Общество
В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца
Мир
Великобритания заявила о маловероятности высылки своих солдат на Украину
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области
Общество
В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19
Сюжет:

В РФПИ допустили поставки «Спутника Лайт» в Африку для борьбы с «Омикроном»

Глава РФПИ: возможны безвозмездные поставки «Спутника Лайт» в страны Африки для борьбы с «Омикроном»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые безвозмездные поставки российской вакцины «Спутник Лайт» могут быть осуществлены в страны Африки для борьбы с штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 19 декабря сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «Омикрона», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

17 декабря в РФПИ сообщили, что бустерная инъекция вакцины «Спутник Лайт» существенно повышает эффективность других препаратов против штамма «Омикрон». Кроме того, предварительное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показало высокую вируснейтрализующую активность вакцины «Спутник V» против «Омикрона».

Ожидается, что препараты обеспечат надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за нового штамма, добавили в фонде.

В тот же день Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона» в России. В ведомстве отметили, что в Великобритании и Южной Африке более чем 75% выявляемых случаев ежедневно приходится именно на этот вариант COVID-19.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021