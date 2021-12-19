В РФПИ допустили поставки «Спутника Лайт» в Африку для борьбы с «Омикроном»

Первые безвозмездные поставки российской вакцины «Спутник Лайт» могут быть осуществлены в страны Африки для борьбы с штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 19 декабря сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «Омикрона», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

17 декабря в РФПИ сообщили, что бустерная инъекция вакцины «Спутник Лайт» существенно повышает эффективность других препаратов против штамма «Омикрон». Кроме того, предварительное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показало высокую вируснейтрализующую активность вакцины «Спутник V» против «Омикрона».

Ожидается, что препараты обеспечат надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за нового штамма, добавили в фонде.

В тот же день Роспотребнадзор выразил обеспокоенность темпами распространения «Омикрона» в России. В ведомстве отметили, что в Великобритании и Южной Африке более чем 75% выявляемых случаев ежедневно приходится именно на этот вариант COVID-19.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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