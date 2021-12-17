В РФПИ рассказали об исследовании эффективности «Спутника V» против «Омикрона»

Предварительное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показало высокую вируснейтрализующую активность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Ожидается, что препарат обеспечит надежную защиту от тяжелого течения коронавируса и поможет снизить число госпитализаций, подчеркнули в фонде.

В ходе исследования центра Гамалеи также было установлено, что бустерная инъекция вакцины «Спутник Лайт» существенно повышает эффективность других препаратов против штамма «Омикрон».

«Сутник Лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «Омикрон» через 2-3 месяца после ревакцинации. Ожидается, что «Спутник Лайт» обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за штамма «Омикрон», — рассказали в РФПИ.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Спутник V» в борьбе с «Омикрон» работает эффективнее других препаратов. Глава государства также выразил готовность предоставить препарат «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

Также в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев заболевания «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.