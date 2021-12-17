Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Депутат рады сообщил о попытке подставить Медведчука
Общество
Путин заявил о повышении требований к ревакцинации из-за «Омикрона»
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности
Общество
Путин призвал следовать рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники
Экономика
На Мосбирже заявили об ожидании выхода миллионов россиян на торговую площадку
Мир
Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве
Мир
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2»
Спорт
ГД приняла в III чтении законопроект о введении Fan ID
Экономика
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%
Сюжет:

В РФПИ рассказали об исследовании эффективности «Спутника V» против «Омикрона»

РФПИ: предварительное исследование показало высокую эффективность «Спутника V» против «Омикрона»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предварительное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показало высокую вируснейтрализующую активность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

Ожидается, что препарат обеспечит надежную защиту от тяжелого течения коронавируса и поможет снизить число госпитализаций, подчеркнули в фонде.

В ходе исследования центра Гамалеи также было установлено, что бустерная инъекция вакцины «Спутник Лайт» существенно повышает эффективность других препаратов против штамма «Омикрон».

«Сутник Лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «Омикрон» через 2-3 месяца после ревакцинации. Ожидается, что «Спутник Лайт» обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за штамма «Омикрон», — рассказали в РФПИ.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Спутник V» в борьбе с «Омикрон» работает эффективнее других препаратов. Глава государства также выразил готовность предоставить препарат «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

Также в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев заболевания «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

14 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021