Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении законопроект о доступе в общественные места по сертификату с QR-кодом об иммунизации от COVID-19.

В ходе пленарного заседания в поддержку проекта выступили 329 депутатов, против высказались 87. Еще один парламентарий предпочел воздержаться от голосования.

Внесенный 12 ноября законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном коронавирусе. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах, в Госдуму был также внесен проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения. Решение было принято на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Президент России Владимир Путин отмечал, что законопроект о QR-кодах на транспорте носит рамочный характер и должен быть проработан. Он также подчеркивал, что в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в вопросе введения QR-кодов. Глава государства указал на необходимость тщательно взвесить и проработать все инициативы, не нарушая права граждан.

Вице-спикер ГД Петр Толстой указывал на то, что в настоящий момент остается много вопросов по данному законопроекту. Он подчеркнул, что проект нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в вопросе принятия проекта о QR-кодах на транспорте действует подход российского лидера о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.