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ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в I квартале 2022 года. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

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Европа тем временем пытается самостоятельно нарастить темпы вакцинации

Он пояснил, что сфера здравоохранения, включая вакцины, должна быть вне политики.

«Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ», — сказал он в интервью RT.

14 декабря заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что центр ожидает приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V» в январе.

10 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

4 декабря ВОЗ сообщила, что планирует провести в России инспекцию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года. В организации подчеркнули, что инспекцию нельзя провести раньше, чем данные о качестве и безопасности вакцины будут представлены и оценены.

Ранее, 3 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.

30 ноября Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил глава государства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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