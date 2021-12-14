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Центр Гамалеи назвал сроки приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V»

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи ожидает приезда делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил заместитель главы центра Денис Логунов.

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«Ожидается приезд [делегации ВОЗ] в январе», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее, 10 декабря, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

4 декабря ВОЗ сообщила, что планирует провести в России инспекцию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года. В организации подчеркнули, что инспекцию нельзя провести раньше, чем данные о качестве и безопасности вакцины будут представлены и оценены.

Ранее, 3 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины подтверждены клиническими испытаниями и реальными данными во многих странах мира. Использование «Спутника V» одобрено в 71 государстве, подчеркнул Дмитриев.

30 ноября президент России Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил глава государства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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