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Глава РФПИ Дмитриев объяснил задержку с одобрением ВОЗ вакцины «Спутник V» бюрократией

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Этим мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг, 2 декабря.

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«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — сказал он в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

Дмитриев отметил, что эффективность и безопасность «Спутник V» подтверждены клиническими испытаниями и и реальными данными во многих странах мира, где применяют данных препарат. Он добавил, что использование российской вакцины одобрено на сегодняшний день в 71 государстве. Глава РФПИ выразил надежду, что ВОЗ последует их примеру в ближайшее время.

2 декабря вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил, что эффективность «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. По его словам, эффективность препарата составит не менее 80%.

1 декабря главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что существующие на сегодня вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения нового штамма «Омикрон».

30 ноября президент России Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил глава государства.

18 ноября Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году, этим вопросом занимается Минздрав.

Неделей ранее Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире. Он подчеркнул, что ВОЗ могла бы ускорить данный процесс.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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