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Бюрократию назвали единственной причиной непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не одобряет «Спутник V» из-за бюрократических препятствий
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всё никак не одобрит вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства исключительно из-за бюрократических препятствий. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг, 2 декабря.

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«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — сказал он в интервью La Nacion.

По его словам, Москва не видит объективных причин для непризнания российского препарата организацией, так как эффективность «Спутника V» подтвердили публикациями в авторитетных медицинских журналах, не считая реальных данных со всего мира, также свидетельствующих об эффективности вакцины.

Дмитриев добавил, после одобрения препарата со стороны ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в большее количество стран.

2 декабря вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. По его словам, эффективность препарата составит не менее 80%.

Ранее, 1 декабря, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения нового штамма «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

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