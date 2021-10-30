Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Об этом глава государства сообщил 30 октября в ходе выступления на саммите «большой двадцатки», проходящем в Риме.

«Необходимо проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса», — отметил глава государства.

Как заявил президент РФ, недопустимо ущемлять прерогативы ВОЗ, учитывая, что в период пандемии ее роль стала более значимой. Также Путин подчеркнул, что деятельность ВОЗ заслуживает всемирной поддержки.

Кроме того, глава государства призвал разработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутаций коронавируса. Он напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

«Я думаю, что представители ВОЗ еще об этом скажут. С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин», - подчеркнул он.

Ранее в этот день российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

29 октября представитель президента России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан.

27 октября Путин указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам президента, Россия стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

«Спутник V» стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

Российский лидер заявил 21 октября, что Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и сообща бороться с пандемией COVID-19.

Вместе с тем Путин сказал, что государства заявляют о готовности вместе работать над решением общих проблем, но на самом деле нормой стал подход «своя рубашка ближе к телу» и теперь его даже никто не пытается скрыть. ВОЗ и Европейский лекарственный регулятор до сих пор не зарегистрировали российские препараты от коронавируса. Москва неоднократно укзаывала на политизацию вопроса и намеренное замедление процедур, и призывала мировое сообщество к совместной борьбе с пандемией.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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