Жест добровольный: Путин выступил против обязательной вакцинации

Российская экономика постепенно восстанавливается, заявил Владимир Путин 26 мая. Президент отметил, что сохраняется устойчивая тенденция на снижение безработицы . Тем не менее, число трудящихся граждан нужно увеличить еще как минимум на 700 тыс., чтобы достичь предкризисного уровня. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что решение проблем с безработицей — ключевая задача. Рост занятости также способствует увеличению покупательской способности и повышает спрос на отечественную продукцию . Чтобы полностью стабилизировать ситуацию, нужно снижать темпы распространения коронавируса. Для этого, по словам Владимира Путина, важно продолжить прививочную кампанию. Однако вакцинация не должна быть принудительной , подчеркнул президент.

Движение вперед

Экономические вопросы Владимир Путин обсуждал из Сочи, где со вторника идет серия совещаний по развитию вооруженных сил. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и было приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В начале встречи президент признал, что не только в российской, но и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности. Тем не менее, экономика РФ постепенно восстанавливается и преодолевает последствия эпидемии коронавируса. ВВП России за январь — март этого года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном I квартале 2020-го .

Жест добровольный Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам Гособоронзаказа с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

— Так, в I квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле — на фоне серьёзного спада прошлого года — прирост составил 14,2%, — добавил глава государства.

Кроме того, сохраняется устойчивая тенденция на снижение безработицы. И если ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, то в апреле 2021-го показатель сократился уже до 5,2% , напомнил президент. После спада прошлого года численность занятых в российской экономике выросла на 1,2 млн человек. Сейчас число работающих граждан нужно увеличить еще как минимум на 700 тыс., чтобы добиться предкризисных показателей 2019 года , отметил Владимир Путин. Тогда безработица составляла 4,7%.

— Конечно, нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней . Мы, к сожалению, наблюдаем сегодня непростую ситуацию в этой сфере, а она является ключевой, — сказал президент.

Жест добровольный Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Снижение безработицы имеет приоритетное значение, поскольку стабилизация на рынке труда одновременно решает сразу две проблемы, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Во-первых, это отвечает социальным задачам, которые заключаются в поддержке граждан.

— Во-вторых, обеспечение максимальной занятости связано с восстановлением покупательной способности. То есть речь идет о повышении спроса на продукцию наших предприятий, — пояснил парламентарий.

Для решения трудностей Владимир Путин призвал коллег работать в тесном контакте с бизнесом, которому принадлежит ключевая роль в восстановлении рынка труда и развитии экономики . При этом президент напомнил, что представители отечественного бизнеса, а также зарубежные партнеры будут присутствовать на ПМЭФ, который пройдет уже на следующей неделе.

На этом фоне он призвал членов правительства и руководителей регионов, которые примут участие в рабочих сессиях форума, максимально использовать эту площадку для диалога с деловыми кругами. По его словам, необходимо предметно обсудить проблемы, волнующие российских предпринимателей, чтобы в дальнейшем выйти на решения, которые позитивно скажутся на развитии целых отраслей, территорий РФ , на повышении занятости и доходов граждан.

Жест добровольный Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Несмотря на сложные обстоятельства, в целом, кризис мы преодолели. Корпорации, понятно, выстояли, но и МСП сейчас понемногу отыгрывает потери. То есть нас «тряхнуло» в начале, но сейчас, насколько я могу судить, большинство сумели стабилизировать ситуацию : сохранили большую часть рабочих мест, по возможности выполняют соцобязательства, многие подумывают о расширении или выходе на зарубежные рынки, — рассказала «Известиям» основатель АО «Русский продукт Ольга Миримская.

Кризис для кого-то послужил полезной встряской, показавшей, что следует изменить в ведении дел, в системе управления, добавила она. По ее словам, также не стоит недооценивать те меры поддержки, которые оказало государство .

— Они действительно помогли во время пандемии. Однако хочу отметить, что от этой помощи пока не следует отказываться в полной мере, — подчеркнула Ольга Миримская. — Они ещё нужны МСП, чтобы нивелировать нанесённый урон.

Вакцинация без принуждения

В открытой части совещания Владимир Путин также остановился на теме вакцинации и борьбы с COVID-19 . Президент отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций. Кроме того, впереди сезон летних отпусков. Всё это означает, что люди больше общаются друг с другом.

Жест добровольный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. А для этого, по словам президента, необходимо сформировать коллективный иммунитет. При этом российские и зарубежные специалисты сходятся во мнении, что самый правильный и цивилизованный способ решить эту задачу — широкая вакцинация, добавил он.

— Знаю, что высказываются разные мнения на этот счёт, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей , сфер — тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее, — заявил Владимир Путин.

19 мая главный санитарный врач Якутии подписал постановление об обязательной иммунизации жителей. Спустя несколько дней в пресс-службе главы республики уточнили, что обязательной вакцинации от COVID-19 в регионе не будет — в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании.

Президент уверен: вводить обязательную вакцинацию нельзя . По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов, подчеркнул Владимир Путин.

— Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия. Специалисты на основе полученной практики, еще раз хочу сказать, многомиллионного уже применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, но реально или плотно, надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжёлое течение болезни, — заявил президент.

Жест добровольный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласен с тем, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной . Хотя он напоминает, что любой привитый человек защищает невакцинированных людей, которым нельзя делать укол, например, по медицинским показаниям . Согласно официальным данным, сейчас доля привитого населения в России составляет 7,66% (речь идет о людях, получивших достаточное количество доз для полной вакцинации).

— Но заставлять нельзя, надо убеждать, — уверен эксперт.

Сейчас в России используется три вакцины: препараты «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» от ФГНЦ имени Чумакова РАН. Кроме того, есть и четвертая вакцина — «Спутник Лайт». Облегченная версия в отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа, несущего ген белка S вируса SARS-CoV-2. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. По мнению экспертов, он окажется наиболее приемлемым вариантом для пожилых людей, у которых необходимо снизить риски появления побочных эффектов.