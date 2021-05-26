Жест добровольный: Путин выступил против обязательной вакцинации
Российская экономика постепенно восстанавливается, заявил Владимир Путин 26 мая. Президент отметил, что сохраняется устойчивая тенденция на снижение безработицы. Тем не менее, число трудящихся граждан нужно увеличить еще как минимум на 700 тыс., чтобы достичь предкризисного уровня. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что решение проблем с безработицей — ключевая задача. Рост занятости также способствует увеличению покупательской способности и повышает спрос на отечественную продукцию. Чтобы полностью стабилизировать ситуацию, нужно снижать темпы распространения коронавируса. Для этого, по словам Владимира Путина, важно продолжить прививочную кампанию. Однако вакцинация не должна быть принудительной, подчеркнул президент.
Движение вперед
Экономические вопросы Владимир Путин обсуждал из Сочи, где со вторника идет серия совещаний по развитию вооруженных сил. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и было приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В начале встречи президент признал, что не только в российской, но и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности. Тем не менее, экономика РФ постепенно восстанавливается и преодолевает последствия эпидемии коронавируса. ВВП России за январь — март этого года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном I квартале 2020-го.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам Гособоронзаказа с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
— Так, в I квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле — на фоне серьёзного спада прошлого года — прирост составил 14,2%, — добавил глава государства.
Кроме того, сохраняется устойчивая тенденция на снижение безработицы. И если ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, то в апреле 2021-го показатель сократился уже до 5,2%, напомнил президент. После спада прошлого года численность занятых в российской экономике выросла на 1,2 млн человек. Сейчас число работающих граждан нужно увеличить еще как минимум на 700 тыс., чтобы добиться предкризисных показателей 2019 года, отметил Владимир Путин. Тогда безработица составляла 4,7%.
— Конечно, нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней. Мы, к сожалению, наблюдаем сегодня непростую ситуацию в этой сфере, а она является ключевой, — сказал президент.
Снижение безработицы имеет приоритетное значение, поскольку стабилизация на рынке труда одновременно решает сразу две проблемы, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Во-первых, это отвечает социальным задачам, которые заключаются в поддержке граждан.
— Во-вторых, обеспечение максимальной занятости связано с восстановлением покупательной способности. То есть речь идет о повышении спроса на продукцию наших предприятий, — пояснил парламентарий.
Для решения трудностей Владимир Путин призвал коллег работать в тесном контакте с бизнесом, которому принадлежит ключевая роль в восстановлении рынка труда и развитии экономики. При этом президент напомнил, что представители отечественного бизнеса, а также зарубежные партнеры будут присутствовать на ПМЭФ, который пройдет уже на следующей неделе.
На этом фоне он призвал членов правительства и руководителей регионов, которые примут участие в рабочих сессиях форума, максимально использовать эту площадку для диалога с деловыми кругами. По его словам, необходимо предметно обсудить проблемы, волнующие российских предпринимателей, чтобы в дальнейшем выйти на решения, которые позитивно скажутся на развитии целых отраслей, территорий РФ, на повышении занятости и доходов граждан.
— Несмотря на сложные обстоятельства, в целом, кризис мы преодолели. Корпорации, понятно, выстояли, но и МСП сейчас понемногу отыгрывает потери. То есть нас «тряхнуло» в начале, но сейчас, насколько я могу судить, большинство сумели стабилизировать ситуацию: сохранили большую часть рабочих мест, по возможности выполняют соцобязательства, многие подумывают о расширении или выходе на зарубежные рынки, — рассказала «Известиям» основатель АО «Русский продукт Ольга Миримская.
Кризис для кого-то послужил полезной встряской, показавшей, что следует изменить в ведении дел, в системе управления, добавила она. По ее словам, также не стоит недооценивать те меры поддержки, которые оказало государство.
— Они действительно помогли во время пандемии. Однако хочу отметить, что от этой помощи пока не следует отказываться в полной мере, — подчеркнула Ольга Миримская. — Они ещё нужны МСП, чтобы нивелировать нанесённый урон.
Вакцинация без принуждения
В открытой части совещания Владимир Путин также остановился на теме вакцинации и борьбы с COVID-19. Президент отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций. Кроме того, впереди сезон летних отпусков. Всё это означает, что люди больше общаются друг с другом.
В этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. А для этого, по словам президента, необходимо сформировать коллективный иммунитет. При этом российские и зарубежные специалисты сходятся во мнении, что самый правильный и цивилизованный способ решить эту задачу — широкая вакцинация, добавил он.
— Знаю, что высказываются разные мнения на этот счёт, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер — тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее, — заявил Владимир Путин.
19 мая главный санитарный врач Якутии подписал постановление об обязательной иммунизации жителей. Спустя несколько дней в пресс-службе главы республики уточнили, что обязательной вакцинации от COVID-19 в регионе не будет — в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании.
Президент уверен: вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов, подчеркнул Владимир Путин.
— Хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия. Специалисты на основе полученной практики, еще раз хочу сказать, многомиллионного уже применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, но реально или плотно, надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжёлое течение болезни, — заявил президент.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласен с тем, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Хотя он напоминает, что любой привитый человек защищает невакцинированных людей, которым нельзя делать укол, например, по медицинским показаниям. Согласно официальным данным, сейчас доля привитого населения в России составляет 7,66% (речь идет о людях, получивших достаточное количество доз для полной вакцинации).
— Но заставлять нельзя, надо убеждать, — уверен эксперт.
Сейчас в России используется три вакцины: препараты «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» от ФГНЦ имени Чумакова РАН. Кроме того, есть и четвертая вакцина — «Спутник Лайт». Облегченная версия в отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа, несущего ген белка S вируса SARS-CoV-2. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. По мнению экспертов, он окажется наиболее приемлемым вариантом для пожилых людей, у которых необходимо снизить риски появления побочных эффектов.