Пошли в сезон: в ЕС пустят туристов после «правильной» вакцинации

В Брюсселе к сезону летних отпусков решили упростить возможность путешествий между государствами Евросоюза: гражданам ЕС разрешат въезд в другие страны союза при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Впрочем, полную свободу передвижений даруют лишь тем, кому удалось сделать прививку одобренными европейским регулятором препаратами. Работающие в сфере туризма компании восприняли эти новости с надеждой — нынешний сезон имеет шансы оказаться не таким провальным, как в прошлом году. Подробности — в материале «Известий».

Государства Европейского союза разрешат въезд тем туристам, которые сделали прививку от коронавируса. Соответствующее решение было утверждено Советом Евросоюза 20 мая. Ранее данные меры были рекомендованы Еврокомиссией.

«Если государства-члены принимают доказательство вакцинации для отказа от ограничений на поездки, таких как тестирование или карантин, они должны в принципе отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия», — отмечается в заявлении Совета.

Пошли в сезон Фото: Global Look Press/Christoph Hardt

Кроме того, при отмене ограничений странам-членам сообщества надо будет в каждом случае действовать исходя из принципа взаимности. Таким образом, каждая третья страна должна дать разрешение на въезд гражданам из страны Евросоюза в ответ на одобрение поездок в соответствующее европейское государство .

Решение Совета будет обсуждаться на саммите ЕС — главы государств и правительств государств союза встретятся в Брюсселе 24-25 мая. Соглашение также должно быть утверждено полным составом Европарламента — его пленарная сессия пройдет 7-10 июня в Страсбурге. Если процедура одобрения пройдет успешно, заработать система сможет к 1 июля.

Техническую часть работы по созданию общей для стран ЕС (а также не входящих в союз государств шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии) системы выдачи и регистрации прививочных паспортов решено передать компаниям из Германии. «Работа еще остается, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует АР. — На уровне Евросоюза система будет готова в ближайшие несколько дней. Теперь крайне важно, чтобы все страны-члены запустили свои национальные системы с тем, чтобы общая система могла быть внедрена в максимально короткие сроки. Это то, чего обоснованно ждут граждане ЕС».

Союз спасения турсектора

Для европейского туризма — как для операторов, так и для самих путешественников — новость об открытии границ носит однозначно положительный характер. Жесткие ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса еще год назад, нанесли сокрушительный удар по туристической отрасли государств ЕС — впрочем, как и других «туристических» стран мира. По оценкам Всемирной туристской организации ООН, в 2020 году глобальный локдаун сократил число международных туристов на 74%; в результате экспортная выручка упала на $1,3 трлн.

Пошли в сезон Международная туристическая выставка FITUR-2021 в Мадриде Фото: TASS/Zuma

Вопросам возобновления работы турсектора посвящен открывшийся на этой неделе в Мадриде туристический конгресс FITUR, в котором участвуют делегации более 50 стран. По словам министра туризма Испании, сейчас «для отрасли настал переломный момент». «С учетом прививочных кампаний, которые ведутся по всему миру, страны, экономика которых зависит от туризма, стремятся вновь заполучить туристов и верят, что пришло время вернуться к делу, — пишет Reuters. — Большинство участников считают, что даже при наличии сертификатов о вакцинации для того, чтобы вернуть доверие потенциальных путешественников, понадобится время, а до будущего года нормой будут оставаться поездки на небольшие расстояния».

Вакцинируйся правильно

Впрочем, решение Совета ЕС на туристов из не входящих в Евросоюз стран особо не повлияет. Дело в том, что в решении Совета ЕС содержится серьезная оговорка — в «ковидном паспорте» должна стоять отметка о вакцинации с использованием препаратов, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На данный момент это вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, и Johnson & Johnson, а также китайская Sinopharm. Российские препараты — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — пока не входят в этот перечень. Процедуру экспертизы регистрационного досье «Спутника V» регулятор ЕС начал в первых числах марта. Разработчик — Российский фонд прямых инвестиций — подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе, однако до сих пор никакого решения не принято.

Впрочем, как известно, надежда умирает последней. Некоторые страны Европы — например, Кипр и Греция — «открылись» для вакцинированных туристов, в том числе из России, и отменили требования об обязательном карантине. Кроме того, визовые центры ряда европейских государств в России — Германии, Испании, Болгарии — начали или анонсировали начало приема документов. В большинстве случаев, впрочем, получения на въезд с туристическими целями это не предусматривает.

Еще одно популярное у россиян летнее направление — пока не входящая в ЕС Черногория: чтобы попасть туда, любителям курортов Адриатики, согласно правилам МИД республики, не нужен ни тест ПЦР, ни справка о вакцинации или наличии антител. Правда, прямых рейсов из России в Подгорицу или Тиват по-прежнему нет, но добраться в Черногорию из Москвы можно, например, с пересадкой в Белграде (сербский перевозчик, правда, полуофициально при регистрации требует ПЦР-тест — мол, из соображений заботы о здоровье экипажа) или через Белоруссию — из Минска начали летать чартеры.

В российской туротрасли пока с осторожным оптимизмом говорят о перспективах открытия границы Европы для россиян. Надежды туристов из РФ в основном связаны с идеей разрешить въезд из стран «зеленой зоны» — территорий, где фиксируется наименьший уровень заболевания коронавирусом. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), «если новые правила будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным» — при условии отсутствия роста числа заболевших.

Пошли в сезон Туристы на отдыхе в Греции Фото: Global Look Press/Vassilis Rebapis

В инициативе Совета ЕС особо отмечено, что страны-члены могут смягчать ограничения на въезд туристов из тех стран, где число заражений на двухнедельном горизонте составляет не более 75 на 100 тыс. населения. Пока этот порог установлен на отметке 25 случаев на 100 тыс. человек ; в перечне стран, для которых границы шенгенской зоны открыты, сейчас значатся Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Китай. Частичная отмена ограничений может производиться также с учетом темпов распространения инфекции, объемов проведенных тестов на COVID-19 и их результатов, и других параметров. «Последние данные, которые приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), охватывают период с 3 по 16 мая. На протяжении этих двух недель в России зарегистрировали более 86 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения, — пишет Deutsche Welle. — Неделей ранее этот показатель составлял почти 75 случаев. В Беларуси были зафиксированы 165 новых случаев за 14 дней, а в Украине — 160».

Разделили на чистых и нечистых

Хотя пока трудно сказать, каким будет порядок въезда вакцинированных туристов в каждую из стран Евросоюза, занятые в сфере туризма и транспорта компании сам факт смягчения ограничений восприняли с радостью. «Мы знаем, что потребители хотели бы иметь возможность путешествовать этим летом, поэтому приветствует тот факт, что европейские страны дают возможность для поездок тем, кто сделал прививку, без необходимости тестирования, — заявил представитель авиакомпании easyJet в интервью CNBC. — При этом важно, чтобы процедуру можно было пройти легко, без лишних сложностей для пассажиров».

Пошли в сезон Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Пословицу о своем уставе в чужом монастыре никто пока оспорить не смог. Тем не менее, крайне обидно лишиться возможности отправиться в летнее романтическое путешествие в Париж или на курорты Испании — и лишь из-за того, что сделал укол «неправильной» вакциной (хотя ее эффективность может быть и выше тех препаратов, которые официально одобрены к применению в Евросоюзе).